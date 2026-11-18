Il Sambiase si lecca le ferite dopo la beffarda sconfitta per 3-2 maturata al "Granillo" contro la Reggina, un ko che è costato la vetta del girone I di Serie D, ma guarda già con fiducia al prossimo scontro diretto contro la Vibonese, ora avanti di un punto in classifica. A fare il punto in casa giallorossa è stato il direttore sportivo Nicola Samele, ospite negli studi di LaC TV, all'interno dell'aeroporto di Lamezia Terme, durante la trasmissione "Pianeta Rossoblù", condotta da Vincenzo Primerano.

L'orgoglio dopo la battaglia del Granillo

Nonostante lo zero alla voce punti conquistati nella dodicesima giornata, la prova offerta dalla formazione di mister Lio sul campo della co-capolista lascia in dote certezze importanti, a partire dalla capacità di rimontare per ben due volte lo svantaggio: «Abbiamo fatto una grande partita – esordisce Samele –. Purtroppo abbiamo commesso qualche errore dietro, ma allo stesso tempo siamo stati bravi a riprenderla per ben due volte. Abbiamo fatto tremare una squadra come la Reggina, basti pensare che negli ultimi quindici minuti li abbiamo schiacciati e avremmo ampiamente meritato il pareggio».

Una prestazione di spessore che deve trasformarsi immediatamente in carburante emotivo per il prosieguo della stagione: «Usciamo dal Granillo a testa altissima. I ragazzi erano un po' abbattuti, ma dobbiamo ripartire proprio da questa prestazione e da ciò che abbiamo creato per tutto l'arco dei 96 minuti. Il campionato è ancora lungo e ci aspettano tante soddisfazioni».

Il nodo stadio e il duro sfogo sulle condizioni del “D’Ippolito”

All'orizzonte c'è ora la supersfida casalinga contro la Vibonese. Fin qui il Sambiase ha tenuto un ruolino di marcia perfetto tra le mura amiche, vincendo tutte le gare disputate da "coinquilino" allo stadio "D'Ippolito", in attesa di poter far ritorno al "Gianni Renda". Proprio lo stato del manto erboso dell'impianto lametino, però, fa esplodere tutta l'amarezza del dirigente giallorosso, preoccupato per l'incolumità dei calciatori e per i ritardi sui lavori promessi: «Finora in casa le abbiamo vinte tutte, ma quando giochiamo lì succede sempre qualcosa tra infortuni e fastidi muscolari – denuncia Samele senza mezzi termini –. Ci era stato promesso che ai primi di settembre saremmo tornati nel nostro impianto, ma siamo già a metà novembre e non è successo nulla. Ci alleniamo sul sintetico e non facciamo neanche la rifinitura allo stadio "D'Ippolito". Noi come club non possiamo incidere sul terreno perché non ci compete, ma per me è vergognoso dare un'immagine così di Lamezia Terme. Se fossi un politico di Lamezia Terme io mi vergognerei perché non è un campo da Serie D, forse neanche di Prima Categoria».