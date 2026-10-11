La formazione tirrenica batte l’History Roma 3Z e sale da sola in testa alla classifica dopo due turni. L’Acri incassa una sconfitta incredibile in casa, mentre catanzaresi e reggini cadono rispettivamente contro Mistral Palermo e Adrano
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Due vittorie in altrettante giornate e primo posto solitario nel girone C del torneo di A2. La Duelle Futsal Cetraro conferma l'ottimo avvio di stagione imponendosi sull'History Roma 3Z di Francesco Cipolla. Una prestazione che consente ai tirrenici di issarsi in vetta alla classifica del girone C, lanciando un segnale importante alle avversarie. A segno Luizinho, Cafure, Frassetti e Arcidiacone, protagonisti di una vittoria che dà continuità al successo del debutto.
Dall'entusiasmo alla delusione nel giro di un tempo. Il Città di Acri vive una delle partite più incredibili della giornata, perdendo in casa 9-7 contro il Mascalucia dopo aver chiuso la prima frazione sul 6-1. I rossoneri di coach Alessandro Basile sembravano avere la gara saldamente in mano, forti di un vantaggio di cinque reti costruito nei primi trenta minuti. Nella ripresa, però, la squadra cosentina si scioglie, subisce la rimonta degli ospiti e finisce per incassare una sconfitta pesante.
L'unica nota positiva per l'Acri è rappresentata dal poker di Piedras, autore di quattro reti. Un bottino personale importante che, tuttavia, non basta a evitare il ribaltone. Per i rossoneri resta il rammarico di una partita che sembrava già indirizzata e che si è trasformata in una clamorosa beffa.
Non va meglio alle altre calabresi impegnate nel girone D. La Blingink Soverato cade davanti al proprio pubblico contro la Mistral Palermo, che si impone per 5-2. Una battuta d'arresto che costringe i biancorossi a rinviare l'appuntamento con un risultato positivo. Sconfitta anche per il Reggio Futsal, superato per 4-0 dall'Adrano nel match disputato al PalaBotteghelle. Una gara complicata per i reggini, che non riescono a trovare la via del gol e devono arrendersi alla formazione siciliana.