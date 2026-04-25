Una gara bella dove i padroni di casa hanno meritato nettamente la vittoria anche se la formazione ligure ha avuto le sue occasioni. Da segnalare la doppietta di Pittarello che arriva a dieci gol stagionali

Il Catanzaro blinda il quinto posto in classifica stendendo lo Spezia in casa con un risultato netto nel terzultimo turno di Serie B. Le Aquile passano in vantaggio con Petriccione ma poco dopo si fanno riacciuffare dagli ospiti grazie alla rete di Valoti. Il primo tempo termina 1 a 1, ma poi la ripresa è più carica di emozioni. Felipe Jack su un corner segna il gol del vataggio giallorosso, poi due volte Pittarello che arriva a dieci gol stagionali. Nei minuti di recupero Lapadula segna per gli ospiti, da calcio di rigore, una marcatura che non serve praticamente a nulla e Catanzaro-Spezia termina 4-2.

Primo tempo

Gli ospiti partono bene. Al 6’ Valoti prova la conclusione dal limite, il tiro è buono ed esce alto di pochissimo sopra la traversa.

Lapadula, sempre per gli ospiti, trova la deviazione vincente in area al minuto 9, ma Pigliacelli è attento e para.

I ritmi si abbassano, ma il Catanzaro prova a rispondere. Dopo 20 min il risultato resta sullo 0-0.

Però al 25’, sugli sviluppi di un corner, la palla schizza fuori dall’area dove c’è Favasuli. L’esterno calabrese colpisce al volo, la palla rimbalza sul terreno e arriva in area dove c’è Petriccione che di testa segna il suo secondo gol stagionale. L’assistente alza la bandierina e il gol inizialmente viene annullato, ma dopo un check al Var la rete viene convalidata e i giallorossi passano in vantaggio. Catanzaro 1, Spezia 0.

La risposta degli ospiti arriva al 38’ con Beruatto che ci prova da fuori. La conclusione è buona e crea qualche preoccupazione a Pigliacelli, mala palla, anche se di poco, esce al lato.

Al 41’ occasione Catanzaro con Favasuli che, sugli sviluppi di un corner prova la botta al volo, ma il tiro è centrale e Mascari riesce a intervenire.

Lo Spezia però sale in cattedra e pareggia al 44’. Lancio dalla distanza che trova in area Lapadula, l’attaccante fa sponda di testa al compagno Valoti che di controbalzo buca Pigliacelli. Catanzaro 1, Spezia 1.

Dopo 4 min di recupero concessi dall’arbitro le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Secondo tempo

Sernicola ci prova da fuori al 48’ ma il tiro, anche in questo caso, è alto.

Al 58’ il Catanzaro risponde. Calcio di punizione battuto da Petriccione dalla trequarti verso il cuore dell’area dove c’è Cassandro che impatta bene al volo ma trova solo la rete esterna.

Due minuti buona percussione di Di Francesco sulla sinistra, il giocatore giallorosso arriva sul fondo e mette in mezzo forte rasoterra. Liberali anticipa tutti e tira verso la porta, trovando però sulla sua strada Mascardi che riesce a parare.

Al 62’ altra clamorosa occasione per il Catanzaro sugli sviluppi di un corner, Pittarello colpisce di testa da due passi ma l’estremo difensore dell Spezia, con il piede, riesce a deviare in calcio d’angolo.

Ma il gol è nell’aria e proprio sul corner che ne segue, il giovane Felipe Jack trova la deviazione di piede, la palla schizza sotto l’incrocio e gonfia la rete. Al 63’ Catanzaro 2, Spezia 1.

Al 74’ spezia pericoloso: Skjellerup conclude da posizione defilata sulla destra, Pigliacelli copre bene il primo palo e salva il risultato

Al 73’ rimessa laterale di Frosinini, Pittarello si libera della marcatura di Hristov, entra in area e supera Mascardi con un tiro angolato di piattone. Catanzaro-Spezia 3 a 1.

Ma Pittarello vuole strafare e all’82’ sigla la sua seconda doppietta personale stagionale raggiungendo quota 10 gol in campionato. Palla perfetta di DI Francesco dalla sinstra, l’attaccate giallorosso, da sol in area, al volo di piede, gonfia la rete. Catanzaro 4, Spezia 1.

Gli ospiti provano ad accorciare le distanze all’86, colpendo in contropiede. Un super Pigliacelli in uscita bassa chiude lo specchio della porta a Valoti e poi si oppone anche al tentativo subito successivo di Lapadula.

Nel primo dei minuti di recupero concessi dall’arbitro Favasulli frana su in area, l’arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Sul dischetto si presenta Lapadula che però sbaglia tirando centreale con il portiere giallorosso che respinge. Ma Pigliacelli si è mosso in anticipo e Piccinini fa ripetere il calcio di rigore. La seconda volta Lapadula non sbaglia: Catanzaro 4, Spezia 2.