Il countdown per il prossimo campionato di Serie D (Girone I) è ufficialmente iniziato e, dietro le quinte, le cinque compagini calabresi stanno infiammando l'estate con trattative serrate, cambi societari e colpi di mercato. C’è chi ha il dovere di vincere, chi ricostruisce dalle fondamenta e chi si affaccia alla quarta serie con l'entusiasmo della matricola. Analizziamo nel dettaglio, squadra per squadra, come si stanno preparando Reggina, Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e Praiatortora.

Reggina: l'era Lotito entra nel vivo

Inutile girarci intorno, gli occhi di tutti sono puntati su Reggio Calabria. Con il passaggio della società nelle mani del patron Claudio Lotito, l’obiettivo è unico e dichiaratissimo: abbandonare i dilettanti e tornare subito nel calcio professionistico. Al "Granillo" il silenzio è solo di facciata. Il club amaranto si sta muovendo con decisione sul mercato e i nomi sul taccuino della dirigenza fanno già sognare la piazza. Michele Guida è tra questi. L'esterno d'attacco, fresco di promozione in Serie C con il Savoia, è un obiettivo caldissimo. L'altro nome potrebbe essere Gianmario Comi, vero sogno per l'attacco è il ritorno del bomber, profilo di assoluto spessore per la Serie C e vecchia conoscenza dei tifosi amaranto, avendo già vestito la maglia della Reggina in Serie B.

Vibonese e Praiatortora, entusiasmo a mille

C'è un asse ad altissima velocità che collega Vibo Valentia e Praia a Mare. Entrambe le piazze stanno vivendo un momento di grande fermento.

Quanto alla Vibonese, dopo le nubi della scorsa stagione e una salvezza agguantata con i denti, all'ombra del "Luigi Razza" è tornato il sereno. Il nuovo ds Fabrizio Maglia sta letteralmente rifondando la rosa da zero. Sono già ufficiali gli arrivi di Cess, Cosendrey, Cerutti, Semenzin e il gradito ritorno di Alessio Cardinale. Nel mirino resta sempre Kouame del Sambiase.

Il Praiatortora, invece, ritrova la Serie D dopo circa quarant'anni. Il nuovo ds Ettore Meli (ex Vibonese) sta regalando a mister Salvatore Viscardi pedine di assoluto valore per la categoria. Sono già sbarcati in maglia biancoazzurra: Popovici, Pantano, Glavas, Romano, Heredia e Lamberti.

Le due facce di Lamezia

Destini e strategie differenti per le due realtà lametine, pronte comunque a recitare un ruolo da protagoniste.

Il Sambiase ha superato una fase di riorganizzazione societaria, con i giallorossi che hanno subito blindato la saracinesca. Il ds Nicola Samele è ripartito dalle certezze difensive, confermando il portiere Giuliani e il pacchetto arretrato composto da Colombatti, Strumbo e Santiago Frasson.

In casa Vigor Lamezia, invece, nessun annuncio ufficiale e un silenzio che potrebbe preoccupare i meno attenti. In realtà, la Vigor si sta muovendo sotto traccia. Sono virtualmente chiusi gli accordi con il ds Francesco Ramondino e con mister Vargas per la panchina. La rosa della passata stagione verrà profondamente rinnovata. I motori sono caldi e le strategie ormai delineate.