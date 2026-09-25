Così vicini eppure così lontani. Due volti della stessa medaglia uniti soltanto da un obiettivo comune e al contempo contrastante, inseguito con filosofie opposte. È la vigilia carica d'attesa del derby lametino, una sfida capace di elettrizzare l'aria, accendere le tifoserie e tracciare le prime coordinate decisive di questa stagione. Dopo l'assaggio pre-stagionale in Coppa Italia, Sambiase e Vigor Lamezia tornano ad affrontarsi a viso aperto nel quinto turno del campionato di Serie D (girone I). Un appuntamento che non emetterà verdetto definitivo per le panchine di mister Lio e mister Vargas, ma che rappresenta un punto di snodo fondamentale per il prosieguo del cammino di entrambe.

Sambiase, suggestione vetta

L'avvicinamento alla stracittadina racconta di due squadre dagli umori diametralmente opposti. Il Sambiase si presenta al fischio d'inizio sulle ali dell'entusiasmo: un avvio di campionato da protagonista con dieci punti già messi in cascina e un secondo posto condiviso con l'Igea Virtus, a sole due lunghezze dalla capolista Reggina. A blindare le ambizioni giallorosse c'è una tenuta difensiva invidiabile, la seconda migliore del torneo insieme a quella del Praiatortora con soli due gol incassati. Per gli uomini di Lio si tratta di un'occasione d'oro: complice lo scontro diretto tra Reggina e Igea Virtus in contemporanea, una vittoria nel derby potrebbe regalare la vetta solitaria o un primato condiviso.

Vigor, è ora di vincere

Clima di forte pressione, al contrario, in casa Vigor Lamezia. La formazione biancoverde è ancora all'asciutto di successi in campionato, frenata da un rullino di marcia di due pareggi e due sconfitte. Il gioco e le prestazioni espresse dalla truppa di mister Vargas non sono mancati, ma ora la classifica richiede concretezza e punti pesanti. Quale palcoscenico migliore di un derby per trovare la svolta e dare uno slancio decisivo alla stagione? Tra la solida concretezza del Sambiase e la fame di riscatto della Vigor, la stracittadina si preannuncia infuocata.