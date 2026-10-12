Una giornata da incorniciare per il Sambiase, che al termine della settima giornata del girone I di Serie D firma l'impresa battendo 1-0 il Trapani al "D'Ippolito" e aggancia la Reggina in vetta alla classifica. A decidere una sfida dominata sul piano del gioco e dell'intensità è stata la stoccata vincente del giovane Furiato, che ha regalato ai giallorossi un primato storico.

Una risposta di carattere straordinaria da parte del gruppo guidato da Tony Lio, capace di superare una formazione d'alto rango — reduce dal successo di domenica scorsa proprio contro la Reggina — e di regalare un sogno ai propri sostenitori.

L'analisi di mister Lio: «Riscatto di squadra e zero rischi in difesa»

Al termine dei novanta minuti, il tecnico del Sambiase ha espresso grande orgoglio per l'atteggiamento e la qualità mostrata sul rettangolo di gioco dai suoi ragazzi, sottolineando la capacità di reagire dopo il passaggio a vuoto dell'ultimo turno: «A noi interessava vincere per cancellare la brutta prestazione di settimana scorsa contro il Licata. I ragazzi hanno fatto una grande partita, senza concedere praticamente un tiro in porta a una buona squadra come il Trapani, che solamente sette giorni fa aveva battuto la Reggina. In ogni zona del campo cercavamo di fare pressing e soprattutto di proporre gioco: la squadra ha tenuto benissimo la colpo e, soprattutto nel primo tempo, avremmo meritato di andare in vantaggio per le numerose occasioni create».

«Punti pesanti per raggiungere il prima possibile l'obiettivo»

Nonostante la prima posizione in graduatoria rappresenti un traguardo di enorme prestigio — sia per la società che per lo stesso allenatore — mister Lio preferisce mantenere la barra dritta e non farsi travolgere dai facili entusiasmi: «Ci godiamo questo momento al primo posto, che per me da allenatore rappresenta anche una prima volta. Tuttavia, dobbiamo rimanere coi piedi per terra e pensare che questi sono soprattutto punti pesanti per il prosieguo del campionato e per centrare il nostro obiettivo prima possibile. Se l'atteggiamento della squadra continuerà a essere questo, potremo toglierci diverse soddisfazioni, sia per i nostri tifosi sia per la società».