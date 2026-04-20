Il Sambiase rimane aggrappato, con l'ultimo filo di forze, al treno playoff. La compagine giallorossa torna vittoriosa, in occasione della trentaduesima giornata del campionato di Serie D (girone I), dal campo del Milazzo e tiene acceso quel debole lumicino playoff. In terra siciliana finisce 0-1 grazie alla rete decisiva di Calabrò nei minuti finali.

Le parole di Lio

Giallorossi che rimangono sulla linea di entrata nel salotto d'elite, con la quinta piazza distante due lunghezze, a due giornate dalla fine del campionato. Nel post partita ecco le parole di mister Tony Lio: «Innanzitutto sono contento per Calabrò come per tutti i ragazzi che hanno dato e stanno dando il loro contributo. Contro il Milazzo è stata fatta una grande prestazione, peraltro su un campo difficile dove non si poteva giocare pienamente. Di fatti la partita è stata combattuta sotto l'aspetto agonistico ma non su quello tecnico, dal momento che il pallone non si poteva giocare».

Insomma, dal canto suo il Sambiase non può rimproverarsi nulla: «Siamo contenti - continua Lio - ma allo stesso tempo siamo rammaricati perché la Gelbison ha vinto all'ultimo minuto ed era un passo importante nella rincorsa ai playoff. Allo stesso tempo noi abbiamo fatto il nostro e va bene lo stesso, grazie anche al supporto dei nostri tifosi che non mancano mai neanche in trasferta. Dedico questa vittoria a mia figlia che oggi fa il compleanno e non posso festeggiarlo vicino a lei».

Adesso il Sambiase chiuderà la sua stagione in bellezza, affrontando due corazzate che lottano per il primo posto, quali Nissa e Reggina: «Vogliamo fare queste due partite con grande entusiasmo, dal momento che sono due corazzate che lottano per la vetta. Al tempo stesso non regaleremo niente a nessuno».