I giallorossi tornano dalla Sicilia con un successo pesante, ma il quinto posto resta distante due punti. Il tecnico: «Purtroppo la Gelbison ha vinto nel finale, contro Nissa e Reggina venderemo cara la pelle»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Il Sambiase rimane aggrappato, con l'ultimo filo di forze, al treno playoff. La compagine giallorossa torna vittoriosa, in occasione della trentaduesima giornata del campionato di Serie D (girone I), dal campo del Milazzo e tiene acceso quel debole lumicino playoff. In terra siciliana finisce 0-1 grazie alla rete decisiva di Calabrò nei minuti finali.
Le parole di Lio
Giallorossi che rimangono sulla linea di entrata nel salotto d'elite, con la quinta piazza distante due lunghezze, a due giornate dalla fine del campionato. Nel post partita ecco le parole di mister Tony Lio: «Innanzitutto sono contento per Calabrò come per tutti i ragazzi che hanno dato e stanno dando il loro contributo. Contro il Milazzo è stata fatta una grande prestazione, peraltro su un campo difficile dove non si poteva giocare pienamente. Di fatti la partita è stata combattuta sotto l'aspetto agonistico ma non su quello tecnico, dal momento che il pallone non si poteva giocare».
Insomma, dal canto suo il Sambiase non può rimproverarsi nulla: «Siamo contenti - continua Lio - ma allo stesso tempo siamo rammaricati perché la Gelbison ha vinto all'ultimo minuto ed era un passo importante nella rincorsa ai playoff. Allo stesso tempo noi abbiamo fatto il nostro e va bene lo stesso, grazie anche al supporto dei nostri tifosi che non mancano mai neanche in trasferta. Dedico questa vittoria a mia figlia che oggi fa il compleanno e non posso festeggiarlo vicino a lei».
Adesso il Sambiase chiuderà la sua stagione in bellezza, affrontando due corazzate che lottano per il primo posto, quali Nissa e Reggina: «Vogliamo fare queste due partite con grande entusiasmo, dal momento che sono due corazzate che lottano per la vetta. Al tempo stesso non regaleremo niente a nessuno».