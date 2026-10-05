Si interrompe sul campo del Licata la striscia positiva del Sambiase, che nel sesto turno del campionato di Serie D (Girone I) incassa il primo stop stagionale per 2-1. Nonostante il passaggio a vuoto, i giallorossi mantengono la seconda piazza in classifica, seppur non più in solitaria, venendo agganciati dalla Vibonese. I padroni di casa si sono portati sul doppio vantaggio con una rete per tempo firmate da Corallo e Greco; a dieci minuti dal novantesimo la stoccata di Zenuni ha accorciato le distanze, ma la reazione finale non è bastata per completare la rimonta.

L'analisi di mister Lio

Nel post-partita, mister Tony Lio ha analizzato con grande sportività e lucidità la prestazione dei suoi, evidenziando le difficoltà della trasferta siciliana e i momenti chiave che hanno indirizzato il match: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e complicata. In settimana avevo detto ai ragazzi che andavamo ad affrontare una squadra che ha entusiasmo, corsa e gioco, e temevamo un loro avvio aggressivo. Quando eravamo riusciti a superare quella fase e a fraseggiare bene, uscendo dalla loro pressione, abbiamo subito il gol sull'infortunio di Giuliani. Il raddoppio lo abbiamo subito in dieci e così diventa tutto più difficile».

Ripartire con maturità

Nonostante l'amarezza per il risultato, l'allenatore del Sambiase preferisce concentrarsi sull'atteggiamento mostrato dalla squadra nei minuti conclusivi e sullo spirito di gruppo necessario per proseguire il campionato ai vertici: «Sicuramente il Licata ha meritato di vincere, noi però ci teniamo la reazione avuta e la voglia di riprendere il risultato fino alla fine. Ripartiamo da questa sconfitta che fa parte del nostro percorso».