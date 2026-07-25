Il mercato del Sambiase non si ferma mai. In vista del prossimo campionato di Serie D 2026/27, il club giallorosso, forte delle straordinarie prestazioni collezionate nelle ultime due stagioni, continua a muoversi con determinazione per allestire una rosa competitiva e di grande prospettiva. Il Direttore Sportivo Nicola Samele è già a pieno regime e assesta un altro colpo da maestro.

Trova così piena conferma l'indiscrezione che avevamo ampiamente anticipato sulle nostre pagine (leggi qui): Antonio Deodati è ufficialmente un nuovo giocatore del Sambiase.

Profilo da predestinato

Classe 2008, Deodati è senza dubbio uno dei profili giovani che più si è messo in luce nell’ultima stagione del calcio dilettantistico calabrese. Il neo-attaccante giallorosso è reduce da un campionato semplicemente stratosferico con la maglia del Sersale, condito da numeri spaventosi per la sua età: 17 reti realizzate nell'ultimo campionato di Promozione; promozione in Eccellenza conquistata sul campo da protagonista; convocazione nella Rappresentativa Calabrese per il prestigioso Torneo delle Regioni.

Corsa, gol e settore giovanile d'élite

Nonostante la giovanissima età, il bagaglio di Deodati parla già chiaro. Cresciuto per ben 6 anni nel settore giovanile del Catanzaro, il giovane talento aveva già fatto intravedere le sue doti al primo anno di Promozione, sempre con il Sersale, mettendo a referto 6 gol.

La sua rapida escalation e il fiuto del gol ne fanno un rinforzo di grande prospettiva per lo scacchiere tattico del Sambiase, confermando la volontà della società giallorossa di investire con forza sul talento e sulla freschezza dei migliori giovani del territorio.