Il ds Nicola Samele mette a segno il colpo in prospettiva: ufficiale l'arrivo del classe 2008, autore di 17 gol con il Sersale nell'ultima stagione
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Il mercato del Sambiase non si ferma mai. In vista del prossimo campionato di Serie D 2026/27, il club giallorosso, forte delle straordinarie prestazioni collezionate nelle ultime due stagioni, continua a muoversi con determinazione per allestire una rosa competitiva e di grande prospettiva. Il Direttore Sportivo Nicola Samele è già a pieno regime e assesta un altro colpo da maestro.
Trova così piena conferma l'indiscrezione che avevamo ampiamente anticipato sulle nostre pagine (leggi qui): Antonio Deodati è ufficialmente un nuovo giocatore del Sambiase.
Profilo da predestinato
Classe 2008, Deodati è senza dubbio uno dei profili giovani che più si è messo in luce nell’ultima stagione del calcio dilettantistico calabrese. Il neo-attaccante giallorosso è reduce da un campionato semplicemente stratosferico con la maglia del Sersale, condito da numeri spaventosi per la sua età: 17 reti realizzate nell'ultimo campionato di Promozione; promozione in Eccellenza conquistata sul campo da protagonista; convocazione nella Rappresentativa Calabrese per il prestigioso Torneo delle Regioni.
Corsa, gol e settore giovanile d'élite
Nonostante la giovanissima età, il bagaglio di Deodati parla già chiaro. Cresciuto per ben 6 anni nel settore giovanile del Catanzaro, il giovane talento aveva già fatto intravedere le sue doti al primo anno di Promozione, sempre con il Sersale, mettendo a referto 6 gol.
La sua rapida escalation e il fiuto del gol ne fanno un rinforzo di grande prospettiva per lo scacchiere tattico del Sambiase, confermando la volontà della società giallorossa di investire con forza sul talento e sulla freschezza dei migliori giovani del territorio.