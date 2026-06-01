Dal consigliere comunale e presidente della Commissione Sport, Francesco Scarpino, arrivano le congratulazioni alla Bocciofila Tomassi di Catanzaro per gli importanti risultati conseguiti nel corso delle manifestazioni disputate durante il weekend. «Complimenti agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti della squadra che, ancora una volta, hanno saputo portare in alto il nome della nostra città con prestazioni di assoluto valore. Nella competizione a coppie, il duo composto da Alessio Nicastri e Fernando Esposito ha conquistato la vittoria nella gara nazionale 'Memorial Francesco Urso' di Rende, sbaragliando la concorrenza e confermando le qualità tecniche e sportive del gruppo catanzarese. Altrettanto significativo il percorso compiuto dalla squadra impegnata nell'interregionale disputato in casa. Dopo aver superato le rappresentative di Sicilia e Puglia, la Bocciofila Tomassi proseguirà la propria corsa affrontando la Basilicata, con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai Campionati Italiani di Terza Categoria. Si tratta di risultati che sono il frutto della passione, dell'impegno e dei sacrifici di una bella realtà guidata dal presidente Franco Rosati e dal mister Luigi Benincasa. A loro rivolgo i miei migliori auguri e il più sincero in bocca al lupo per i successi presenti e futuri».

«Questi traguardi – continua Scarpino - rappresentano un ulteriore motivo di orgoglio per Catanzaro e per quanti, con dedizione e spirito di appartenenza, portano in alto i colori della città anche nelle discipline sportive meno battute dai riflettori. Sport che, al pari delle realtà più popolari, sanno esprimere valori autentici come sacrificio, rispetto e senso di comunità, contribuendo a promuovere una positiva immagine del nostro territorio».