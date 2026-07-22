La Lega Serie B ha reso noto il programma della nuova stagione, che partirà esattamente tra un mese. Tre soste e quattro appuntamenti settimanali, grande attesa per i giallorossi Giorgio Gorgone che esordiranno al “Ceravolo” contro il Vicenza

La Serie B 2026/2027 ha ufficialmente il suo calendario. La Lega Serie B ha reso noto il programma della nuova stagione, che prenderà il via il 22 agosto 2026 e terminerà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando si chiuderanno le 38 giornate della stagione regolare.

Il nuovo campionato cadetto sarà caratterizzato da un calendario fitto di appuntamenti, con alcune pause già definite per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Le soste saranno tre: la prima tra il 21 settembre e il 6 ottobre 2026, la seconda dal 9 al 17 novembre 2026 e l’ultima dal 22 al 30 marzo 2027.

Previsti anche quattro turni infrasettimanali: si giocherà il 27 ottobre, il 24 novembre e l’8 dicembre 2026, oltre al 2 marzo 2027. Confermato inoltre il tradizionale appuntamento natalizio del 27 dicembre, prima della pausa invernale programmata dal 28 dicembre all’8 gennaio 2027.

La prima giornata offrirà subito sfide di interesse. Il Catanzaro inizierà il proprio percorso lontano dal “Ceravolo”, affrontando in trasferta il Vicenza. Un debutto impegnativo per i giallorossi, chiamati a misurarsi subito con una delle formazioni inserite nel nuovo torneo cadetto.

Tra gli altri incontri della giornata inaugurale spiccano Empoli-Cremonese, confronto tra due squadre attese tra le protagoniste della stagione, e Cesena-Sampdoria. Interesse anche per Palermo-Juve Stabia, gara che segnerà l’esordio delle due formazioni nel nuovo campionato.

Il programma della 1ª giornata di Serie B 2026/2027:

Avellino-Arezzo

Benevento-Modena

Carrarese-Mantova

Cesena-Sampdoria

Empoli-Cremonese

Hellas Verona-Ascoli

Vicenza-Catanzaro

Palermo-Juve Stabia

Pisa-Padova

Südtirol-Virtus Entella

Il campionato cadetto si prepara dunque a una nuova stagione con un calendario che accompagnerà le squadre fino alla primavera del 2027, quando saranno emessi i verdetti definitivi per promozioni, playoff e retrocessioni.