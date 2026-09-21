Quarta battuta d’arresto nelle prime cinque giornate e penultimo posto in classifica: la trasmissione di Maurizio Insardà analizza il momento della squadra di Gorgone e guarda alla sfida con il Mantova. In studio Fabio Di Sole, collegato l’allenatore Francesco Modesto

La sconfitta del Catanzaro contro la Sampdoria e il momento delicato in casa giallorossa saranno al centro della nuova puntata di “11 in Campo GialloRossi”, in onda oggi dalle 14 su LaC OnAir. Le Aquile hanno collezionato al Marassi la quarta sconfitta in cinque partite finora disputate. Un ko che relega la squadra di Gorgone al penultimo posto in classifica insieme alla Juve Stabia, che ha però due punti di penalizzazione.

La puntata, ideata e condotta da Maurizio Insardà, con la partecipazione in studio di Palma Serrao, partirà dall’attualità e dall’analisi dell’ultima giornata, con risultati, classifica e approfondimenti dedicati al Catanzaro. Ad aprire la trasmissione sarà il servizio di Nico De Luca, che introdurrà i temi della puntata. In studio, presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, ci sarà Fabio Di Sole (ex giocatore Us Catanzaro). In collegamento, invece, l’allenatore del Mantova Francesco Modesto, prossimo avversario dei giallorossi dopo la pausa.

Spazio anche all’analisi giornalistica con Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, che interverrà in collegamento via call per offrire il proprio punto di vista sul campionato e sul momento della formazione giallorossa.

Appuntamento oggi dalle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Spazio anche ai tifosi, che potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni tramite WhatsApp al 345-9321195.