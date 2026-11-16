La società ufficializza la sistemazione del pubblico per le sfide del 21 e 30 novembre. Ai sostenitori di casa Tribuna Centrale, Tribuna Est e Distinti, mentre gli ospiti saranno collocati in Curva Est. Previsto anche un tagliando gratuito per gli abbonati in occasione della “Giornata Giallorossa”

Il Catanzaro chiama a raccolta i propri tifosi in vista delle prossime due gare casalinghe contro Palermo e Avellino, in programma rispettivamente il 21 e il 30 novembre allo stadio Nicola Ceravolo. La società giallorossa ha ufficializzato la nuova distribuzione dei settori e una politica di prezzi ridotti, con biglietti a partire da 5 euro, per favorire la partecipazione del pubblico in una fase delicata della stagione.

Per entrambe le partite, i sostenitori del Catanzaro potranno accedere alla Tribuna Centrale, alla Tribuna Est e ai Distinti. I primi due settori garantiranno complessivamente 3.000 posti, mentre altri 3.250 saranno disponibili nei Distinti. La Curva Est sarà invece riservata alle tifoserie ospiti. Una configurazione che tiene conto anche dei lavori di ristrutturazione in corso nell'impianto cittadino.

La novità più significativa riguarda i prezzi. Per Tribuna Centrale, Tribuna Est e Distinti, il club ha stabilito una tariffa unica di 15 euro per il biglietto intero, 10 euro per il ridotto e 5 euro per gli Junior. Una scelta motivata dalla volontà di avere uno stadio il più possibile gremito e di garantire alla squadra il sostegno dei tifosi, nonostante i risultati sportivi poco soddisfacenti di questa prima parte del campionato.

Un'attenzione particolare è stata riservata agli abbonati dei Distinti, ai quali sarà riconosciuto un biglietto omaggio per la partita individuata come «Giornata Giallorossa». La società intende così ringraziare chi ha sottoscritto l'abbonamento all'inizio della stagione, confermando la propria vicinanza alla squadra.

Restano ancora da conoscere le modalità operative e le date di apertura delle prevendite. L'US Catanzaro ha precisato che saranno comunicate attraverso una successiva nota ufficiale, invitando i sostenitori a seguire i canali del club anche per eventuali aggiornamenti sulla fruibilità dei settori interessati dai lavori.

L'obiettivo è ricreare al Ceravolo un ambiente capace di accompagnare i giallorossi nei prossimi impegni. La società punta sulla risposta della tifoseria per affrontare due appuntamenti importanti e ritrovare quella spinta dagli spalti che può rappresentare un fattore decisivo nei momenti di difficoltà.