C’è una frase di Steve Jobs che nel calcio suona quasi come una chiamata alle armi: Stay hungry, stay foolish. Restate affamati, restate folli. E se c’è una piazza che oggi può capire fino in fondo il senso di quelle parole, quella è Catanzaro.

Perché la logica dice Monza. Lo dice lo 0-2 dell’andata, maturato al Ceravolo, che costringe i giallorossi a scalare una montagna ripida. Lo dice il peso specifico di una squadra costruita per certi palcoscenici. Lo dice perfino la statistica, che raramente concede scorciatoie a chi deve ribaltare due reti in una finale. Ma il calcio, per fortuna, non è una scienza esatta. E soprattutto non lo è quando in mezzo ci finiscono certe piazze. Certe città. Certa gente.

Catanzaro arriva a Monza con una missione che sfiora l’impossibile. Ma sarebbe quasi un insulto alla natura stessa dello sport pensare che un risultato possa già aver chiuso i giochi. Perché il calcio vive proprio lì, nel punto in cui la ragione lascia spazio alla fede. La vera fotografia del Ceravolo, in fondo, non sono i due gol incassati da Pigliacelli. È quell’abbraccio finale tra squadra e tifosi. Gli applausi. Il patto silenzioso tra chi era in campo e chi, dagli spalti, ha scelto di continuare a crederci.

Venerdì sera all’U-Power Stadium non ci saranno soltanto undici uomini in maglia giallorossa. Ci saranno i 2.300 del settore ospiti, polverizzati in poche ore. Ci saranno quelli che partiranno comunque, anche senza biglietto, solo per esserci. E ci saranno anche tanti calabresi residenti al Nord che, magari, il Catanzaro non lo seguono ogni domenica — e sì, in qualche caso anche chi queste righe le scrive, abituato a raccontare il calcio senza indossare una sciarpa precisa — ma che davanti a una notte così sentono che quella maglia finisce inevitabilmente per rappresentare qualcosa di più di un semplice club. Perché a questo punto il discorso supera il tifo, supera perfino le appartenenze: entra nel territorio, nell’identità, in quella voglia tutta calabrese di stringersi attorno a chi prova a sfidare l’impossibile.

Sì, esistono le rivalità. Esistono eccome. Cosenza, Reggina, Crotone. Campanili, sfottò, identità forti. È il sale del calcio, e guai a negarlo. Si chiama identità e ognuno di noi ha identità e appartenenza. Ma proprio quelle rivalità, a volte, raccontano quanto in fondo ci assomigliamo tutti. Perché dietro colori diversi e appartenenze diverse, il dna è lo stesso.

La mentalità. Quella testardaggine tutta calabrese che ti porta a non mollare anche quando tutto suggerirebbe il contrario. Quella capacità di rimboccarsi le maniche, stringere i denti e continuare a combattere.

E allora sì, può anche starci che chi il Catanzaro non lo segue quotidianamente, o magari non ne condivide i colori, in una notte così scelga comunque di guardare da quella parte. Perché certe partite non rappresentano solo una squadra. Raccontano un territorio. Una mentalità. Un modo di stare al mondo. Il Catanzaro, in questa finale, porta con sé anzitutto Catanzaro. Ma inevitabilmente anche un pezzo di Calabria.

Aquilani lo sa. Sa che servirà una partita perfetta. Sa che servirà lucidità, equilibrio, ferocia sotto porta. Sa che il Monza ha esperienza, struttura, vantaggio. Ma sa anche che certe partite si giocano prima nella testa. E questa Calabria, quando si mette in testa qualcosa, raramente si presenta già sconfitta. La stessa fame che ha portato questo gruppo fin qui. La stessa che ha fatto correre Favasuli fino al sangue dal naso contro Palermo e che oggi gli vale perfino una chiamata in Nazionale maggiore. La stessa che ha trascinato Iemmello e compagni oltre ogni pronostico. È anche l’abbraccio fraterno di Aquilani a Favasuli prima del fischio d’inizio della sfida d’andata. Da una parte un allenatore che prova a trasmettere fiducia, dall’altra un giovane calabrese che dai campetti di Africo è arrivato a giocarsi una finale playoff per la Serie A, inseguendo un sogno che profuma di riscatto e appartenenza.

Il Monza ha il vantaggio. Il Catanzaro ha il dovere morale di provarci. Perché perdere tentando l’impossibile è una cosa. Arrendersi prima ancora di iniziare è un’altra. E questa, semplicemente, non è terra da resa.