La mancata fumata bianca avrebbe spinto i granata a cambiare programma e a sondare altri allenatori. Una scelta che potrebbe modificare gli scenari attorno all'attuale tecnico delle Aquile e accelerare la sua decisione finale
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Il Torino non vuole più aspettare. Quella che sembrava una trattativa ben avviata per portare Alberto Aquilani in granata rischia infatti di sfumare dopo giorni di riflessioni e rinvii da parte dell’attuale tecnico del Catanzaro.
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club piemontese avrebbe deciso di virare su altri profili, infastidito dall’attesa e dalla volontà dell’allenatore di confrontarsi ancora con il Sassuolo prima di prendere una decisione definitiva. I neroverdi restano infatti una destinazione gradita ad Aquilani e potrebbero tornare con forza nella corsa all’ex centrocampista della Nazionale. Sullo sfondo c’è anche Ignazio Abate, tra le alternative valutate dal Torino.
Ore decisive, dunque, per il futuro dell’allenatore romano: Torino sembra ormai orientato a guardare oltre, mentre il Sassuolo aspetta la sua scelta. Anche il Catanzaro resta in attesa di capire quale sarà il prossimo passo del tecnico, che nelle prossime ore dovrebbe avere un incontro con il presidente del club giallorosso Floriano Noto.