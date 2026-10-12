Su LaC OnAir l’analisi della battuta d’arresto casalinga della squadra di Gorgone contro il Mantova con Maurizio Insardà e Palma Serrao. Ospiti Pasquale Gigliotti e Francesco Ceniti della Gazzetta dello Sport

La sconfitta casalinga del Catanzaro contro il Mantova e il momento delicato della squadra giallorossa saranno al centro della nuova puntata di “11 in Campo GialloRossi”, in onda oggi dalle 14 su LaC OnAir. La trasmissione, condotta da Maurizio Insardà e Palma Serrao, sarà trasmessa dallo studio allestito presso l’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme. In apertura, spazio al servizio di Nico De Luca, prima del dibattito dedicato all’attualità in casa Catanzaro, con il tecnico Gorgone in bilico.

Ospite in studio sarà Pasquale Gigliotti, vicepresidente dell’ADICOSP, l’Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi. In collegamento interverrà Francesco Ceniti, giornalista della Gazzetta dello Sport. Nel corso della puntata, oltre all’analisi della situazione dei giallorossi, spazio ai risultati, alla classifica e al prossimo turno di campionato.

Appuntamento oggi alle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Anche i tifosi potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni tramite WhatsApp al numero 345 9321195.