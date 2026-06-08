Si avvia verso la conclusione l’esperienza di Paolo Morganti al Catanzaro. Nella giornata di oggi è previsto l’incontro con il presidente Floriano Noto che dovrebbe sancire la separazione tra le parti, nonostante il tentativo del patron giallorosso di trattenerlo con una proposta di rinnovo pluriennale.

Morganti, in scadenza di contratto, avrebbe infatti scelto la Fiorentina, dove andrà a dirigere il Viola Park su indicazione di Fabio Paratici. I viola hanno superato la concorrenza del Parma per assicurarsi il dirigente piemontese, arrivato a Catanzaro nell’estate del 2024 dopo l’addio di Diego Foresti.

Nel corso dei due anni in Calabria, Morganti ha seguito progetti strategici come il masterplan per la riqualificazione dello stadio “Ceravolo” e la progettazione del futuro centro sportivo di Simeri Mare. Ora il club è chiamato a individuare il suo successore: sul tavolo ci sono sia l’ipotesi di una soluzione interna, con una figura del territorio, sia quella di un nuovo direttore generale proveniente dal mondo del calcio. La scelta finale spetterà al presidente Noto, che avrebbe già individuato un piano alternativo.