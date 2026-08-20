A distanza di poche ore dall’annuncio di Samuel Giovane, il Catanzaro completa il doppio colpo e ufficializza anche Emanuele Pecorino. L’attaccante classe 2001 arriva a titolo definitivo dalla Juventus, aggiungendo un nuovo importante tassello al reparto offensivo di Giorgio Gorgone.

Una giornata particolarmente intensa, dunque, per il mercato giallorosso. Nel pomeriggio era arrivato il comunicato relativo a Giovane, centrocampista classe 2003 prelevato a titolo definitivo dall’Atalanta e legatosi alle Aquile con un contratto triennale. A distanza di un paio d’ore è caduto anche l’ultimo velo sull’altra operazione che il direttore sportivo Ciro Polito aveva praticamente definito: Pecorino è ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro.

Per l’attaccante si tratta di un ritorno in Calabria dopo l’ultima stagione disputata con il Südtirol. In Alto Adige Pecorino ha collezionato 36 presenze complessive e 9 reti, numeri che hanno contribuito a convincere il Catanzaro a puntare sul centravanti di proprietà della Juventus.

Con il suo arrivo Gorgone può contare su un attaccante dalle caratteristiche differenti rispetto agli altri elementi presenti in organico. Pecorino, forte fisicamente e strutturato per giocare al centro dell’attacco, va ad aumentare le possibilità di scelta proprio alla vigilia dell’esordio in campionato.

Il Catanzaro sarà infatti impegnato domani sera alle 20.30 al Romeo Menti contro il Vicenza, nella prima giornata della Serie B 2026/27. Gorgone ha già diramato la lista dei 24 convocati per la trasferta veneta.

Il mercato delle Aquile registra così due acquisti a titolo definitivo nello spazio di poche ore: prima Giovane dall’Atalanta, adesso Pecorino dalla Juventus. Due operazioni con cui il Catanzaro continua a ridisegnare l’organico a disposizione di Gorgone, intervenendo nello stesso giorno sia a centrocampo sia nel reparto avanzato.