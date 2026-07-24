Il Catanzaro continua a investire sui giovani e ufficializza un doppio innesto in prospettiva. Il club giallorosso ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dei gemelli Franck e Franky Tchaouna, che hanno sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Un'operazione che conferma la linea tracciata dalla società e dal direttore sportivo Ciro Polito, orientata alla valorizzazione di profili emergenti con ampi margini di crescita.

Nati in Francia il 19 settembre 2005 da genitori originari del Ciad, i due fratelli sono cresciuti nei vivai di Rennes e Concarneau, per poi trasferirsi in Italia alla Salernitana. Nell'ultima stagione hanno vestito la maglia dell'Enna, in Serie D, mettendosi in evidenza e attirando l'interesse del Catanzaro.

A brillare maggiormente sul piano realizzativo è stato Franck, attaccante, autore di 14 reti e 6 assist in 26 presenze, numeri che gli hanno consentito di imporsi come uno dei protagonisti del campionato. Franky, centrocampista, si è invece distinto per dinamismo, qualità tecniche e continuità di rendimento, caratteristiche che hanno convinto il club giallorosso a puntare anche su di lui. Entrambi vantano già esperienze con la nazionale del Ciad, nelle qualificazioni ai Mondiali.

Grande l'entusiasmo dei due nuovi acquisti.

«Sono molto contento di essere qui. Ringrazio il direttore e il presidente per la fiducia. Catanzaro è una piazza importante e darò tutto per questa maglia. Sono un attaccante a cui piace attaccare la profondità, aiutare la squadra e lavorare ogni giorno per migliorare. Non vedo l'ora di conoscere i tifosi e vivere l'atmosfera dello stadio», ha dichiarato Franck.

Sulla stessa linea il fratello Franky: «Per me è un grande orgoglio entrare a far parte del Catanzaro. Ho trovato una società che ha creduto in noi e voglio ripagare questa fiducia con il lavoro. Sono un centrocampista che ama correre, recuperare palloni e mettersi al servizio della squadra. Faremo di tutto per crescere e aiutare il gruppo a raggiungere gli obiettivi stagionali».

I due gemelli raggiungeranno il gruppo guidato da Giorgio Gorgone, che avrà modo di valutarli durante il ritiro precampionato. Per il Catanzaro si tratta di un investimento sul futuro, con l'obiettivo di accompagnare la crescita di due giovani talenti all'interno del progetto tecnico giallorosso.