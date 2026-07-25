Il ds Francesco Ramondino cala il tris: ufficializzati gli arrivi di Ranieri, Casalongue e Ciriello per rinforzare attacco e difesa biancoverde

Il mercato della Vigor Lamezia, in vista del prossimo campionato di Serie D, entra decisamente nel vivo e regala i primi veri fuochi d'artificio. Il nuovo Direttore Sportivo Francesco Ramondino si è messo subito in moto e ha chiuso un'operazione tripla di grande spessore, regalando alla piazza tre profili capaci di innalzare notevolmente il livello tecnico e di esperienza della rosa.

Gli arrivi di Octavio Casalongue, Vincenzo Ciriello e Antonio Ranieri testimoniano la chiara volontà della società biancoverde: allestire una squadra equilibrata, solida e competitiva in ogni settore del campo.

Fantasia al potere con Ranieri

Come avevamo largamente anticipato sulle nostre pagine (leggi qui), Antonio Ranieri è ufficialmente un nuovo giocatore della Vigor Lamezia. Trequartista e fantasista classe 2003, Ranieri rappresenta una pedina di altissima qualità per il reparto avanzato.

Reduce da un'annata straordinaria con la maglia dell'Isola Capo Rizzuto, impreziosita da ben 12 reti e numerosi assist, il giovane talento porta in dote: imprevedibilità e velocità nello stretto; spiccato senso del gol e visione di gioco; capacità di spaccare in due le difese avversarie.

Difesa blindata

Se l'attacco guadagna spunto e imprevedibilità, il pacchetto arretrato si adegua con due innesti di assoluta garanzia:

Octavio Casalongue (Terzino Sinistro): Un profilo che garantisce corsa, spinta costante sulla fascia e gran temperamento agonistico. Conosce già molto bene le insidie del Girone I di Serie D, viste le sue significative esperienze passate con maglie importanti come quelle di Vibonese e Angri. La sua capacità di arare la corsia mancina garantirà ampiezza alla manovra e copertura nelle fasi di sofferenza.

Vincenzo Ciriello (Difensore Centrale): Il vero e proprio pilastro per la retroguardia. Difensore solido, strutturato fisicamente e con un bagaglio d'esperienza di prim'ordine che vanta trascorsi tra i professionisti, inclusa la Serie B (tra Casertana e Cittadella). Ciriello porta in dote forza fisica, intelligenza tattica nella lettura delle situazioni e quella leadership fondamentale per guidare l'intera linea difensiva.