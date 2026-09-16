Continua la ricerca della prima vittoria stagionale per la Vigor Lamezia. Nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata del campionato di Serie D (Girone I), la squadra biancoverde assapora a lungo il sapore del successo all'«Aldo Campo» di Ragusa, per poi essere beffata proprio nei minuti finali di gara.

La partita

Gli uomini di mister Vargas scendono in campo con la giusta determinazione, decisi a sbloccare uno score che li vedeva ancora a secco di vittorie. La pressione dei calabresi viene premiata al 39' del primo tempo: spunto di classe di Diop che, all'interno dell'area di rigore, si gira con merito e superando Bonagura deposita in rete la palla del vantaggio biancoverde.

Nella ripresa, la reazione del Ragusa non si fa attendere. I padroni di casa alzano il baricentro e spingono con insistenza alla ricerca del pari. La resistenza della Vigor crolla proprio al 44' della ripresa, a un solo minuto dal novantesimo, quando il neoentrato Capone trova il guizzo giusto per battere Sabella e riequilibrare le sorti del match.

Un pareggio amaro per la Vigor Lamezia, che si vede sfuggire due punti preziosi proprio al fotofinish. Con questo 1-1, entrambe le formazioni rimangono ancora a secco di successi in questo avvio di stagione e muovono a braccetto la classifica, salendo a quota due punti.

Il tabellino

RAGUSA : Bonagura; Nicolosi (1’ st Capone), Benassi, Torres; Dini (25’ st Mesisca), Bianco (43’ st Piccolo), D’Innocenzo, Maltese (12’ st Guzzo), Esposito B.; Golfo, Sinatra (12’ st Tembe).

VIGOR LAMEZIA: Sabella; Ciriello, Sanzone, Errico; D’Oppido (29’ st Gomez), Federico (12’ st Simonetta D.), Simonetta P., Maimone, Ranieri (35’ st Andreassi); Diop (35’ st Stoyanov), Cantoro (20’ st Ordonez).

ARBITRO: Burattini di Roma (assistenti Rosati di Roma e Pernarella di Ciampino).

MARCATORI: 39’ pt Diop (VL), 44’ st Capone (R).

NOTE: Ammoniti Benassi (R), Gomez (VL), Capone (R), Sanzone (VL).