L’iniziativa è volta a promuovere la cittadinanza consapevole e ha visto il coinvolgimento dell’Aiga. Fondamentale per comprendere il valore delle regole

Tra le iniziative promosse dall’Istituto comprensivo “Gatti Manzoni Augruso” nell’ambito dell’educazione civica e della legalità, si è tenuto un incontro formativo tra i soci dell’AIGA e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, focalizzato sulla promozione della cultura della legalità.

In tale occasione, la dirigente scolastica, dott.ssa Antonella Mongiardo, ha espresso viva soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando: «La collaborazione con l'AIGA arricchisce il nostro percorso formativo, poiché il confronto diretto con gli esperti del diritto è indispensabile per fornire ai giovani gli strumenti necessari a comprendere il valore delle regole e il significato profondo della cittadinanza attiva e consapevole».

L'evento è stato aperto dai saluti dell'avvocato Serena Perri, cui è seguita la presentazione della mission forense a cura del presidente AIGA, avvocato Alessandro Ferrise; quest'ultimo, ha sottolineato il valore della legalità nelle piccole azioni quotidiane, esortando gli studenti a «scegliere sempre la strada più tortuosa, la strada giusta e non la scorciatoia». La dottoressa Sofia Mancuso ha quindi analizzato la Costituzione, paragonandola a una bussola necessaria per orientarsi nella vita civile, approfondendo l'articolo 3 sulla diversità e l'uguaglianza reale e l'articolo 34, che identifica la scuola come pilastro della democrazia.

L'avvocato Valeria Gaetano si è occupata di legalità digitale, trattando temi cruciali come l'uso consapevole del web, il cyberbullismo, il diritto alla privacy e i pericoli legati al furto dell'identità digitale. Spazio poi alla responsabilità dei minori con l'avvocato Valeria Mastroianni, che ha spiegato i diritti civili e la responsabilità penale facendo riferimento al Codice Civile - citando l'esempio dei danni provocati da animali domestici - e descrivendo il procedimento penale minorile e le udienze in tribunale.

L'avvocato Domenico Mastroianni ha affrontato il tema del contrasto alle mafie, parlando di cittadinanza attiva e lotta all'omertà, con un salto storico che va dall'atteggiamento dei "bravi" nei Promessi Sposi del '600 fino alla nascita della fattispecie di associazione mafiosa nel 1982 e al diritto penale. Infine, l'avvocato Pietro Corapi ha trattato la Corporate Governance e l'interdittiva antimafia, illustrando come operano le organizzazioni criminali oggi e ribadendo l'importanza di acquisire consapevolezza della legalità e del rispetto delle regole, chiudendo l'evento, organizzato dalle referenti Legalità della scuola, le docenti Giovanna Folino e Marianna Sena, con un dibattito che ha visto una partecipazione attiva e propositiva di alunni e docenti, seguito dai ringraziamenti finali del presidente.