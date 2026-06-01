Mentre stanno per concludersi le attività di Performing tra Sofia, Tolosa e Città del Messico, l’Aba del capoluogo di regione ha ottenuto il finanziamento per il progetto “Culture Med Hub”, in collaborazione con le Università di Tirana e Salamanca

L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro non si ferma. Mentre sono ancora in corso le attività di disseminazione internazionale del progetto Performing - che per tutto il mese di giugno vedrà convegni organizzati dall'associazione SIEDAS presso l'Istituto di Diritto privato di Tolosa, l'Istituto di studi culturali dell'Università di Sofia e l'Istituto italiano di cultura di Città del Messico - arriva un nuovo e significativo riconoscimento del Ministero dell’Università e della Ricerca in materia di internazionalizzazione.

L'Accademia catanzarese ha ottenuto il finanziamento per il progetto pilota "Culture Med Hub", dedicato nella sua prima edizione al tema “Mediterraneo_Radici di resistenza”. Il progetto si svilupperà in collaborazione con la International Culture Foundation, l'Università delle Arti di Tirana e l'Università di Salamanca. Prevede attività di studio e ricerca in Italia, Spagna e Albania, che prenderanno il via nei prossimi giorni e proseguiranno fino a dicembre.

Il fulcro scientifico e artistico di questa prima edizione è la ricerca del duo Zeroottouno - composto da Giuseppe Guerrisi e Davide Negro - da sempre impegnato in una riflessione sull'antropizzazione della natura, con particolare attenzione agli innesti e agli intrecci di radici. Per "Culture Med Hub", Zeroottouno rivolgerà la propria indagine agli ulivi secolari come soggetto simbolico e scientifico, capace di tenere insieme memoria, resistenza, paesaggio e identità mediterranea.

Il programma prevede momenti di lavoro e ricerca nelle sedi delle istituzioni partner, un convegno internazionale e una mostra conclusiva quale esito del percorso compiuto. Il progetto è curato da Simona Caramia per ABA Catanzaro e Pierfrancesco Pullia per la International Culture Foundation.

Il nuovo finanziamento si inserisce in un quadro di internazionalizzazione in piena espansione. L'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Accademia - composto da Simona Gavioli, Miriam Piccari, Biagio Vitale e Romina Scozzafava - ha registrato nell'ultimo semestre risultati di rilievo: 45 tra docenti e studenti hanno avuto occasione di confrontarsi con le realtà formative di Spagna, Francia, Slovacchia, Svezia, Lituania e Romania, mentre 10 tra docenti e studenti stranieri sono giunti a Catanzaro dalla Spagna, in un flusso di scambio bilaterale in costante crescita.

«Ogni nuovo finanziamento internazionale che otteniamo non è soltanto un riconoscimento per l'Accademia: è una porta che apriamo per i nostri studenti e per questa città - ha dichiarato il direttore dell’Accademia, Virgilio Piccari - L'internazionalizzazione è una scelta formativa precisa che portiamo avanti con la convinzione che un artista, un designer, un ricercatore si formi davvero solo quando impara a confrontarsi con mondi diversi dal proprio, scoprendo altri linguaggi, altre tradizioni, altre realtà. I numeri di questo semestre dicono che quella scelta sta dando frutti concreti. E dicono anche qualcosa di importante su Catanzaro: che può essere, e sempre di più lo è, un luogo da cui si parte per il mondo e in cui il mondo sceglie di venire».