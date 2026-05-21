La struttura è stata concepita per conciliare studio, lavoro e vita familiare. Dispone di otto posti ed è aperta a tutti i bambini tra i 12 e i 36 mesi

L’asilo nido “Le Rondini” dell’Umg, apre le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027, con numero di otto posti disponibili. Il termine ultimo per presentare la domanda è giorno 5 giugno 2026 alle ore 12.00. L’anno educativo avrà inizio giorno 7 settembre 2026 e terminerà il 30 luglio 2027. L’asilo nido nasce nel campus “Salvatore Venuta”, realizzato per conciliare la vita lavorativa e di studio con quella familiare. Infatti, è aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

L’asilo è fruibile per i figli dei dipendenti e dei docenti dell’Umg, i figli di dipendenti dell’azienda Dulbecco al presidio “Mater Domini”, la fondazione Umg e i figli dei dipendenti delle società consortile Biotecnomed (sede di Catanzaro). L’asilo è aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30, con tolleranza massima fino alle ore 16.00. Il mese di agosto rimarrà chiuso.

La struttura è articolata in più locali dedicati al gioco, al pasto e al sonno, ma è dotata anche di un giardino esterno attrezzato per le attività, quando il tempo lo consente, da svolgere all’aria aperta. Gli spazi sono stati minuziosamente studiati per consentire al bambino di crescere in un ambiente sicuro e stimolante, l’asilo si avvale di un team altamente qualificato pronto a seguire il bambino in ogni sua fase di crescita ed esigenza.

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica entro il 20 giugno 2026 così da permettere l’iscrizione già entro la fine di luglio. E’ anche previsto un servizio aggiuntivo e suppletivo di baby parking con modalità più flessibili rispetto alle esigenze dei genitori e più ampie per dare risposte differenziate in relazione alle richieste dei genitori.

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con pagamento per tariffa oraria. L’avviso di iscrizione è consultabile sul sito istituzionale dell’Ateneo, all’indirizzo www.unicz.it dove è possibile scaricare la modulistica occorrente ed altre informazioni inerenti il servizio.