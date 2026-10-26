Il locale di Montepaone, nel Catanzarese, guidato da Roberto Davanzo e Anna Rotella conquista il riconoscimento nella Guida del 2027, che ha selezionato 824 insegne in tutta Italia

Bob Alchimia a Spicchi, a Montepaone, in provincia di Catanzaro, conquista il titolo di Pizzeria dell’anno nella nuova Guida “Le Migliori Pizzerie d’Italia 2027” del Gambero Rosso. Il progetto di Roberto Davanzo e Anna Rotella porta così la Calabria al centro della scena nazionale della pizza, grazie a un percorso che unisce ricerca sugli impasti, tradizione gastronomica e accoglienza.

La guida, curata da Pina Sozio, seleziona 824 pizzerie, con 112 nuovi ingressi, sulla base di circa un migliaio di visite in tutta Italia. Sono invece 120 le insegne che ottengono il massimo riconoscimento dei Tre Spicchi, di cui 105 pizzerie al piatto e 15 al taglio.

«Il progetto di Roberto Davanzo e Anna Rotella – si legge nella nota – porta al centro della scena una Calabria capace di coniugare ricerca sugli impasti, memoria gastronomica e grande accoglienza».

Nella pizzeria calabrese convivono diversi stili e tipologie di impasto, con condimenti che intrecciano cultura locale e sperimentazione. Al lavoro di Davanzo si affianca quello di Anna Rotella, impegnata in sala e nell’organizzazione del Bob Fest, nato con finalità benefiche e diventato un’occasione di confronto tra artigiani provenienti da tutta Italia.

La nuova edizione della guida introduce anche un cambiamento nei criteri di valutazione: superata la distinzione tra Spicchi e Rotelle e abbandonato il voto in centesimi, il sistema torna a un unico simbolo per le pizzerie al piatto e al taglio. Da uno a tre Spicchi, il giudizio considera qualità del prodotto, accoglienza e personalità complessiva del progetto.

La guida racconta un settore che continua a sperimentare, pur dovendo fare i conti con l’aumento dei prezzi e la difficoltà di reperire personale. L’attenzione è rivolta alla qualità delle materie prime, alle fermentazioni, alla salubrità dei condimenti e alla precisione delle cotture, senza trascurare il servizio e gli abbinamenti.

Tra gli altri riconoscimenti, Luigi Vaccaro di Antica Pizza, a Busto Arsizio, riceve il premio di Pizzaiolo emergente. Il premio Novità dell’anno va invece a DaV Cantalupa, del gruppo Da Vittorio, a Brusaporto. Cinque le insegne premiate per i migliori menu degustazione, mentre La Vecchia Scuola di Montese conquista il riconoscimento Pizza e territorio e 180 Grammi, a Roma, quello per la migliore proposta di fritti.

In occasione dei 40 anni del Gambero Rosso, un premio speciale celebra infine cinque protagonisti che hanno segnato la storia della pizza italiana: Simone Padoan, Renato Bosco, Gabriele Bonci, Franco Pepe ed Enzo Coccia.