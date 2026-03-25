Un evento esclusivo a Rossano tra stile e networking, che valorizza una presenza sempre più rilevante nel panorama fashion internazionale. Appuntamento il 28 marzo

Il prossimo 28 marzo 2026, a partire dalle ore 11:00, la modella Ortensia Imbrogno sarà protagonista, in qualità di brand ambassador, dell’evento di inaugurazione della nuova boutique firmata Silvian Heach, in programma a Rossano.

L’evento si preannuncia esclusivo e ricco di stile, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il panorama moda e lifestyle del territorio, attirando appassionati, professionisti del settore e ospiti d’eccezione.

La presenza di Ortensia Imbrogno conferma il suo crescente posizionamento nel mondo fashion e consolida ulteriormente il rapporto professionale con Arav Group – Fashion Excellence, realtà di rilievo internazionale nel settore.

L’inaugurazione rappresenta non solo un momento celebrativo per il nuovo progetto firmato Silvian Heach, ma anche un’importante occasione di networking e visibilità per il brand e per tutti i protagonisti coinvolti.

Con questa partecipazione, Ortensia Imbrogno rafforza la propria immagine come volto di riferimento per brand ed eventi di prestigio, proiettandosi verso nuove opportunità nel panorama internazionale.