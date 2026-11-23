Il format itinerante ha curato l'hospitality in occasione della sfida tra Catanzaro e Palermo, portando negli spazi dedicati agli ospiti cucina dal vivo, mixology e intrattenimento musicale

In occasione della sfida di calcio tra Catanzaro e Palermo, gli spazi hospitality dedicati agli ospiti hanno accolto un'esperienza che ha unito gastronomia, mixology e intrattenimento musicale. A curare il servizio è stato Riva in Tour, il format itinerante del Riva Restaurant & Lounge Bar guidato da Roberto Gallo, che per l'occasione ha portato fuori dalla propria sede un modello di accoglienza ispirato all'identità del ristorante.

Quella andata in scena negli spazi riservati agli ospiti ha superato i confini tradizionali del classico servizio catering, trasformando il pre-partita in un momento di intrattenimento elegante e coinvolgente. A colpire i presenti è stata la scelta di ricreare fuori dal locale la stessa atmosfera e gli stessi ritmi del ristorante: l'intera brigata e lo staff di sala si sono spostati per dare vita a un percorso curato nei dettagli, dove la cucina a vista ha offerto preparazioni espresse e cooking show dal vivo, affiancati da una drink station dedicata alla mixology e dall'accompagnamento musicale di cantanti e musicisti.

Un modello di ospitalità che riflette una tendenza sempre più richiesta nei contesti di rilievo: la ricerca di format completi, capaci di integrare gastronomia, beverage e spettacolo sotto un’unica regia.

Dietro la riuscita di appuntamenti così complessi c'è un lavoro silenzioso di progettazione e ascolto, necessario per adattare logistica e tempi a spazi non convenzionali, garantendo a chi promuove l'evento la fluidità di un'organizzazione rodata.

Roberto Gallo: «L’accoglienza oggi passa dall'ascolto e dalla cura dei dettagli»

«Negli ultimi anni è cambiato il modo di concepire i momenti conviviali legati ai grandi eventi: chi ospita desidera offrire un'esperienza autentica, che rispecchi la propria attenzione verso gli invitati», spiega Roberto Gallo, che si dice felice di essere stato scelto per curare l'ospitalità di un appuntamento così sentito.

«Portare l'identità del Riva fuori dalle nostre mura, in un contesto vivo e importante come quello di Catanzaro-Palermo, significa proprio questo: mettere in campo tutta la nostra squadra per costruire un'atmosfera su misura, dove cucina dal vivo, miscelazione e musica dialogano in modo naturale. Il nostro lavoro parte sempre dall'ascolto di chi organizza, per tradurre le sue esigenze in un momento piacevole e ben orchestrato, lasciandogli la libertà di godersi l'appuntamento insieme ai propri ospiti».