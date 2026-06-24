Il prossimo 26 giugno 2026 il Riva Restaurant & Lounge Bar sarà nuovamente protagonista di uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati al mondo dello champagne e del sabrage, ospitando il Grand Chapitre d'Italia della Confrérie du Sabre d'Or in occasione del 21° anniversario dell'Ambasciata Italiana della storica confraternita internazionale.

L'evento, in collaborazione con la Discover Italy Foundation E.T.S., rappresenta un momento di straordinaria importanza per gli appassionati del sabrage e per i membri della Confrérie provenienti da diverse nazioni. Una celebrazione che unisce tradizione, eleganza, cultura enogastronomica e spirito di condivisione, confermando il ruolo del Riva Restaurant come punto di riferimento internazionale per questa affascinante arte.

Una tradizione che affonda le radici nella storia

Il sabrage, l'antica tecnica di apertura delle bottiglie di champagne con una sciabola, è una tradizione che risale all'epoca napoleonica. Secondo la leggenda, gli ufficiali della cavalleria francese celebravano le vittorie militari stappando le bottiglie con un colpo netto di sciabola, trasformando un gesto celebrativo in un vero e proprio rito di prestigio.

Oggi questa tradizione è custodita e promossa dalla Confrérie du Sabre d'Or, fondata in Francia nel 1986 e divenuta negli anni una delle più autorevoli organizzazioni internazionali dedicate alla valorizzazione della cultura dello champagne e del sabrage. Con migliaia di membri e ambasciate presenti nei principali Paesi del mondo, la confraternita continua a tramandare un patrimonio fatto di storia, tecnica e convivialità.

Il Riva Restaurant, simbolo del sabrage in Calabria

La scelta del Riva Restaurant come sede del Grand Chapitre d'Italia non è casuale. Da anni la struttura rappresenta uno dei più importanti Caveau de Sabrage italiani, riconosciuto ufficialmente dalla Confrérie du Sabre d'Or per il suo impegno nella diffusione e valorizzazione di questa tradizione.

Guidato dal fondatore Roberto Gallo, il Riva Restaurant ha saputo costruire nel tempo una reputazione internazionale, diventando luogo di incontro per appassionati, professionisti del settore e membri della confraternita provenienti da tutta Europa.

Grazie ai prestigiosi riconoscimenti ottenuti all'interno dell'organizzazione, tra cui quelli di Maître Sabreur, Officier Sabreur e Connetable per la Calabria, Roberto Gallo continua a svolgere un ruolo centrale nella promozione del sabrage e nella crescita della rete dei Caveau de Sabrage sul territorio regionale.

Un appuntamento internazionale tra champagne, cerimonie e alta cucina

Il Grand Chapitre d'Italia 2026 accoglierà delegazioni nazionali e internazionali, offrendo agli ospiti un programma esclusivo che alternerà momenti istituzionali, cerimonie di investitura, dimostrazioni di sabrage e degustazioni di prestigiose etichette di champagne.

Come da tradizione, saranno conferiti nuovi titoli onorifici e verranno accolti nuovi membri della confraternita, in una cornice caratterizzata da eleganza, raffinatezza e rispetto delle antiche consuetudini.

La serata culminerà con un Gran Galà dedicato all'eccellenza gastronomica del territorio. Gli ospiti potranno vivere un percorso culinario esclusivo ispirato alla cucina contemporanea di mare, studiato per valorizzare al meglio gli abbinamenti con le più rinomate maison di champagne.

Un'opportunità di promozione per il territorio

Oltre al valore simbolico e culturale, il Grand Chapitre rappresenta anche una significativa occasione di promozione turistica per la Calabria. La presenza di ospiti provenienti dall'Italia e dall'estero contribuisce infatti a valorizzare il territorio, le sue eccellenze enogastronomiche e la capacità di ospitare eventi di rilevanza internazionale.

L'edizione 2026 assume un significato ancora più importante poiché celebra il ventunesimo anno di attività dell'Ambasciata Italiana della Confrérie du Sabre d'Or, testimoniando la crescita costante di una comunità che continua a diffondere i valori dell'amicizia, della cultura dello champagne e della convivialità.

Il 26 giugno il Riva Restaurant si trasformerà ancora una volta nel palcoscenico di una celebrazione unica, dove storia, tradizione e prestigio si incontreranno per rendere omaggio all'arte del sabrage e a oltre vent'anni di passione condivisa.