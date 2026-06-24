I fatti sono avvenuti nella zona delle case popolari. Allertati i militari che sono intervenuti, trovando l’uomo con ferite compatibili con armi da taglio

Trovato in gravi condizioni con ferite da arma da taglio. È quanto avvenuto stamani a Vallefiorita, in provincia di Catanzaro, dove i carabinieri della stazione di Squillace sono intervenuti nell’area delle case popolari per prestare soccorso ad un uomo e avviare le indagini sul caso.

Secondo una prima ricostruzione, la segnalazione sarebbe giunta ai militari dell’arma che giunti sul posto avrebbero trovato l’uomo di 73 anni ferito, con lesioni compatibili con armi da taglio. È stato quindi trasferito al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro. Qui è stato intubato e si trova al momento in rianimazione. Le condizioni sono giudicate dai medici critiche.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del reparto operativo. In queste ore impegnati con i primi rilievi e a raccogliere testimonianze. In particolare per comprendere se le l’uomo si sia autoinflitto le coltellate o sia stato vittima di una aggressione.