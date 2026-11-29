La Camera penale Cantàfora di Catanzaro e la famiglia del giudice Roberto hanno organizzato a Simeri Mare la seconda edizione del Memorial Giglio con tre squadre giovanili in cui si sono inseriti ospiti del Minorile Paternostro

Una giustizia capace di guardare oltre la norma e fondata sulla fiducia nella possibilità di riscatto. Sul campo di calcio sintetico a Simeri Mare, cintura urbana catanzarese, un mini torneo di calcio con varie giovanilli del capoluogo che hanno schierato anche diversi ospiti del IPM Paternostro.

«La possibilità di includere, anche se per un evento estemporaneo che dura

Tartaglia

solo un giorno, i ragazzi dell'area penale sottoposti a misura cautelare definitiva con i giovani sportivi della città – ha detto in esclusiva al Network LaC il Pubblico Ministero del Minorile di Catanzaro Maria Rita Tartaglia che non ha voluto mancane neppure a questa seconda edizione del Memorial Roberto Giglio – è il primo passo verso la futura inclusione di questi ragazzi una volta che avranno riequilibrato i debiti che avevano nei confronti della società e della comunità»

Iacopino e Molè

«Ricostruire il proprio futuro indipendentemente dalla condizione di partenza o dagli errori commessi – ha commentato Roberta Molè, viceprefetto aggiunto e commissario straordinario al Comune di Simeri Crichi – Nella sua semplicità quella di una competizione sportiva però concorre a far sì che i ragazzi e i giovani possano contare e affidarsi alle istituzioni»

L'evento (seconda edizione) è stato dedicato alla figura di Roberto Giglio, già presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro figura di estremo equilibrio tra il rigore normativo e la dimensione umana delle persone.Incarnava un modello di esecuzione penale nel quale crediamo molto, l'umanità della pena, la finalità rieducativa della pena.

«La pena non è esclusione sociale ma è inclusione e solidarietà e prossimità a chi ha sbagliato perché nessun uomo è il suo reato – ha dichiarato Francesco Iacopino, presidente della Camera Penale Cantàfora di Catanzaro, presente con tutto il direttivo – Oggi scriviamo un'altra bella pagina della città perché come costruttori di ponti abbiamo messo insieme le nostre squadre con i ragazzi dell'IPM e della comunità ministeriale«

Quanti valori ci sono dentro una manifestazione del genere?

Giglio

Sono tanti, lo sport, l'amicizia, i colleghi del tribunale – ha detto con un po’ di emozione Clemente, figlio del giudice Giglio – insieme ai ragazzini, l'amicizia insieme al gioco del calcio, il lavoro e la voglia di stare insieme. E questo dopo 16 anni dalla scomparsa di papà fa tanto tanto piacere».

Al torneo hanno preso parte Us Catanzaro, Vigor Catanzaro e Kennedy.