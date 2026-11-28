

Sono infermieri assegnati al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Lamezia Terme caratterizzato da una cronica carenza di personale che incide sull’efficace funzionamento del reparto. Pertanto con l’Avv. Francesco Pitaro hanno scritto all’ASP Catanzaro chiedendo immediati interventi. Nell’atto si legge che « gli istanti sono Infermieri assegnati al Reparto di Oncologia dell'Ospedale di Lamezia Terme; che l'Ospedale di Lamezia Terme è struttura sanitaria importante che deve dare risposte sanitarie alle continue e

legittime richieste della popolosa comunità;

che gli istanti sono Infermieri particolarmente attaccati alla loro professione e che svolgono le loro mansioni con particolare dedizione e attenzione;

Pitaro

che il Reparto di Oncologia, a cui gli istanti Infermieri sono addetti, è, come è facile immaginare, Reparto particolarmente delicato in cui sono trattati pazienti in particolari e gravi condizioni patologiche che hanno, pertanto, bisogno di continue attenzioni e cure;

che, tuttavia, il delicato Reparto di Oncologia è caratterizzato, purtroppo, da una cronica e grave carenza di personale:

che, infatti, con il presente atto si segnala e denuncia formalmente e sostanzialmente che nel detto Reparto vi sono complessivamente solo 4 Operatori socio sanitari, di cui due con limitazioni, e soli 13 Infermieri alcuni de quali anche con limitazioni;

che il detto personale è riferito complessivamente sia al DH che alla Degenza;

che tutto il detto personale, che è numericamente inferiore a quello previsto dalla pianta organica e a quello che dovrebbe essere presente secundum legem, è suddiviso nei tre turni in cui si scompone la giornata lavorativa;

che nel Reparto de quo sono normalmente presenti almeno 10 pazienti al giorno;

che nel DH in media sono presenti 15 pazienti giornalieri;

che, pertanto, è facile capire come lo scarno numero di Infermieri non possa occuparsi in modo totale e corretto e pieno dei pazienti che normalmente sono presenti all'interno del Reparto e del DH e che hanno necessità di cure e attenzioni puntuali e tempestive;

che, in buona sostanza, gli Infermieri addetti al Reparto di Oncologia e al DH dell'Ospedale di Lamezia Terme sono, pertanto, ad oggi, in numero insufficiente a fronte della delicatezza del Reparto, delle patologie trattate nel detto Reparto e del numero di pazienti trattati ogni giorno nel detto Reparto;

che, fermo restando la già grave carenza di Infermieri, a cui occorre immediatamente far fronte, con il presente atto si segnala e si denuncia formalmente e sostanzialmente anche la carenza di Operatori socio sanitari all'interno del detto Reparto che, ad oggi, sono solo 4, di cui due con limitazioni, e ripartiti, anche essi, nei tre turni in cui viene scomposta la giornata lavorativa;

che non può non vedersi, pertanto, che solo 4 Operatori socio sanitari, suddivisi in tre turni giornalieri, a fronte di almeno 10 pazienti giornalieri nel Reparto e 15 pazienti giornalieri nel DH, sono manifestamente ins ufficienti;

che la grave carenza di Operatori socio sanitari, che svolgono mansioni preziose, è, anche essa, causa di deficit all'interno del detto Reparto;

che, inoltre, l'assenza di un numero corretto e congruo di Operatori socio sanitari si riflette negativamente sulle mansioni e sui compiti che devono regolarmente svolgere gli istanti Infermieri;

che, infatti, la grave carenza di Operatori socio sanitari, che sono essenziali ai fini dello svolgimento di corrette prestazioni sanitari, costringe gli Infermieri istanti a dover svolgere anche le mansioni di Operatori socio sanitari distraendoli, pertanto, dalle loro tipiche mansioni di Infermieri;

che, pertanto, ad oggi, nel Reparto delicatissimo di Oncologia dell'Ospedale di Lamezia Terme vi è, purtroppo, una grave e pericolosa carenza di Infermieri e di Operatori socio sanitari a cui l'ASP Catanzaro deve urgentemente far fronte;

che non può non vedersi che la grave carenza di Infermieri e di Operatori socio sanitari si riflette negativamente da un canto sugli istanti lavoratori, che sono oberati di lavoro e mansioni non pertinenti con il loro profilo professionale, e, dall'altro canto, purtroppo, anche sull'efficienza della risposte sanitarie che il Reparto ha il dovere di dare agli incolpevoli pazienti;

che, infatti, nel caso che occupa, gli istanti Infermieri, a causa di assenza di un numero congruo di Infermieri, sono oberati di lavoro e non riescono, con evidente danno per loro stessi e danno per l'efficienza nelle risposte sanitarie, a svolgere con tempestività e puntualità le mansioni loro tipiche e la responsabilità di tutto ciò è da imputarsi a chi ha il dovere di integrare il personale e, tuttavia, omissivamente, non lo fa;

che, inoltre, gli incolpevoli Infermieri istanti, in violazione dell'art. 2103 c.c., a causa anche dell'assenza di Oss che, ad oggi, sono solo 2 senza limitazioni, su un numero totale di soli 4, sono costretti a svolgere le mansioni inferiori di

Operatori socio sanitari anche in modo assorbente e prevalente e continuativa distraendo, pertanto, la loro

attività lavorativa dalle mansioni loro tipiche di Infermiere;

che, pertanto, alla luce dei fatti descritti, si coglie con tutta

evidenza che la situazione esposta all'interno del delicatissimo

Reparto di Oncologia dell'Ospedale di Lamezia Terme, in cui

sono trattate patologie delicatissime, non è più tollerabile e

occorre, pertanto, che i vertici dell'ASP Catanzaro prendano

atto delle torti carenze di personale e, in modo immediato e

tempestivo, adottino ogni atto e provvedimento diretto a

integrare il personale sia con riferimento alla figura di

Infermiere e che con riferimento alla figura dell'Operatore

socio sanitario;

che tutto ciò deve essere fatto dall'ASP Catanzaro senza

tentennamenti al fine di tutelare il diritto al lavoro degli istanti

infermieri, che hanno diritto di lavorare in condizioni di

sicurezza (art. 2087 c.c.) e senza essere demansionati (art. 2013

c.c.), nonché al fine di tutelare, ai sensi dell'art. 32 della

Costituzione, il diritto alle prestazioni sanitarie a cui hanno

diritto tutti i pazienti che si trovano a dovere avere necessità

delle prestazioni del Reparto di Oncologia dell'Ospedale di

Lamezia Terme”. Infine con l’atto notificato “si

DENUNCIA

formalmente e sostanzialmente la cronica e grave carenza di Infermieri e di Operatori socio sanitari all'interno del Reparto di Oncologia dell'Ospedale di Lamezia Terme che si riflette negativamente sul diritto al lavoro degli istanti e sul diritto alle prestazioni sanitarie dei pazienti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante in carica p.t., a voler prendere atto del contenuto del presente esposto e ad adottare, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente atto, ogni atto e provvedimento diretti a integrare con immediatezza il numero del personale con riferimento alla figura dell'Infermiere e dell'Operatore socio sanitario

AVVERTE

Che decorso invano il termine assegnato gli istanti saranno costretti a denunciare la grave situazione che esiste all'interno del Reparto di Oncologia dell'Ospedale di Lamezia Terme al Prefetto di Catanzaro, involgendo il diritto al lavoro e alla salute, nonché al Presidente della Regione Calabria e Commissario ad acta per la Sanità in Calabria affinchè si faccia luce sulle attuali insostenibili condizioni in cui versa il delicatissimo Reparto di Oncologia e vengano adottati tutti i necessari atti e provvedimenti diretti a permettere ai lavoratori di lavorare in modo efficiente e in sicurezza e di poter svolgere prestazioni sanitarie efficienti in favore degli incolpevoli

pazienti costretti a ricorrere alle cure del detto reparto”.