La storia del 78enne che da un mese e mezzo vive sotto il gazebo davanti alla stazione Metro di Catanzaro Lido: «Alcune persone due mesi fa mi hanno offerto una sistemazione ma poi non le ho più viste»

La sua casa è inagibile dopo un incendio ed in attesa di un altro alloggio ha deciso di dormire nei paraggi. Prima sotto la pensilina esterna della stazione ferroviaria di Catanzaro Lido, ma la pioggia lo bagnava. Allora si è trasferito sotto il gazebo di legno prospiciente lo scalo della Metropolitana, proprio alle spalle del Polo fieristico Colosimo.

Domenico (Arena) ha 78 anni, di cui tanti decenni trascorsi a lavorare onestamente fra tante aziende (le cita una ad una) del capoluogo. Dopo l'incendio estivo che stava per costargli caro (si è accorto delle fiamme solo grazie al crepitio delle canne) ora chiede una dimora stabile.

«Che vuoi, sono qui da un mese e mezzo circa: non dormo e sto sempre con gli occhi aperti, con le macchine che passano, anche il loro rumore non mi fa riposare – Le rughe, gli occhi chiari, la barba lunga, l’espressione dello sguardo sono quelli di una vita piena di avvenimenti, molti dei quali poco gradevoli –

«Ho una pensione, del resto ho lavorato una vita. E non conosco farmaci, non ne ho mai presi. Mi toglievo anche i denti da solo quando facevano male»

Com'è trascorrere la notte qua? «Mi adatto, mi metto sotto le coperte per il freddo. Bisogna arrangiarsi».

E veniamo al punto: contrariamente alle voci, anche quelle da noi ufficialmente raccolte al Comune, Domenico smentisce totalmente le tesi di chi lo ha definito un senzatetto volontario. «Si, sono venuti tanti ‘cristiani’ per chiedermi la situazione. Però se erano del Comune o meno non so, direi una bugia. Il fatto è che non li ho più visti».

Ma le hanno offerto o no una casa dove andare?

«Si – fa con un gesto quasi di stizza – avevano offerto che mi davano un alloggio per ripararmi. Ma poi… dove sono finiti? Io per me me ne andrei subito, anche adesso. Mi basta una stanzetta e un bagno per sciacquarmi il viso».

Tanta forza e tanta dignità nelle parole di questo ex lavoratore che ha l'unico cedimento emotivo quando ricorda la solidarietà della gente.

«Sì, sì, questo non lo nego – conclude Domenico mentre una lacrima gli scende dagli occhi lucidi – in tanti vengono e mi portano da mangiare».

Sopra un materasso vicino un altro uomo, un giovane del Soveratese, il quale però non ha voluto parlare e nemmeno mostrarsi. Di lui Domenico parla in termini molto positivi e ne apprezza la generosità per l’altruismo che spesso gli dimostra.