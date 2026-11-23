Mercoledì 25 novembre, alle 15, Confartigianato Imprese Calabria celebra i quarant’anni dalla sua costituzione con un’assemblea pubblica al Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro.

All’incontro, dal titolo “Il futuro nelle mani. 40 anni di imprese, persone e idee”, interverranno Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato, e Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

L’anniversario riunirà gli artigiani e i piccoli imprenditori che hanno fatto crescere l’associazione, chi oggi ne raccoglie l’esperienza e le realtà che negli anni hanno lavorato al suo fianco. Il confronto con Granelli e Occhiuto partirà dalle esigenze delle imprese, con particolare attenzione al credito, all’apprendistato e alla formazione.

«In questi quarant’anni abbiamo incontrato persone che hanno aperto una bottega, investito nella propria azienda o insegnato un mestiere a chi veniva dopo di loro. Sono loro a dare un senso al nostro lavoro - dichiara il presidente regionale, Salvatore Ascioti -. Il 25 novembre vogliamo ringraziarle e ascoltare chi oggi si misura con le stesse scelte. Per un giovane, imparare un mestiere e decidere di farne un’impresa qui, in Calabria, è un passo che richiede fiducia e occasioni concrete. Il nostro compito è accompagnarlo in quel percorso e portare le esigenze delle piccole imprese nel confronto con le istituzioni».

L’assemblea fornirà l’occasione per avviare un confronto sul tema del “Fare impresa in Calabria: alleanze e strumenti per lo sviluppo”, mettendo in relazione rappresentanza imprenditoriale, istituzioni e strumenti di sostegno alle attività produttive, dando spazio alle diverse componenti del sistema associativo.

In coincidenza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il programma proporrà un momento dedicato al tema, “Per non dimenticare”, con l’esibizione della New Compagnia Danza di Luisa Squillacioti.

Il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli e il presidente della Regione Roberto Occhiuto dialogheranno sul tema “Il valore del saper fare, il coraggio di innovare”. A moderare sarà il giornalista Francesco Verderami.

Il rapporto con le nuove generazioni sarà al centro dell’appuntamento con la premiazione degli istituti scolastici partecipanti al concorso “Racconta l’artigianato, immagina il futuro”. Un passaggio che collegherà la memoria dei quarant’anni alla capacità degli studenti di interpretare mestieri, competenze e trasformazioni.

Prevista anche la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti ai dirigenti regionali che hanno guidato l’associazione e alle realtà che contribuiscono al percorso associativo e i riconoscimenti alle associazioni territoriali.

I lavori dell’assemblea saranno moderati da Emanuela Gemelli, Tgr Calabria.