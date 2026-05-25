La nuova struttura avvia un «percorso di potenziamento logistico e organizzativo, modernizzando le sedi per garantire un presidio efficiente e vicino alle esigenze locali»

Si è svolta oggi a Catanzaro l'inaugurazione della nuova sede dell'ufficio Adm Calabria 2 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La nuova struttura, nel cuore del centro cittadino, «si inserisce - viene spiegato in una nota - nel quadro della riorganizzazione dell'Agenzia entrata in vigore dall'1° novembre scorso, incentrata sulla unificazione a livello locale delle funzioni in materia di accise, dogane e giochi, con un significativo rafforzamento della presenza istituzionale di Adm sul territorio».

Alla cerimonia il dirigente dell'ufficio Pierpaolo Trapuzzano ha accolto le autorità civili, militari, religiose intervenute in rappresentanza delle istituzioni del territorio. Presenti, tra gli altri, il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, la Consigliera della Corte d'appello di Catanzaro, Giovanna Gioia, e il presidente della Corte di giustizia tributaria di II grado Santi Francesco Cutroneo.

Sono intervenuti anche il presidente della Camera di commercio Pietro Falbo, il comandante provinciale dei Carabinieri, generale Giovanni Pellegrino, il vicario del questore Gianfranco Rapisarda, il comandante del Nucleo economico finanziario della Guardia di finanza di Catanzaro Salvatore Tramis, oltre ai rappresentanti delle agenzie fiscali, della Polizia locale e dell'Ufficio scolastico regionale.

«Particolarmente significativa - sottolinea la nota - la presenza del prefetto Castrese De Rosa, in uno degli ultimi appuntamenti istituzionali prima di concludere il suo mandato nel capoluogo calabrese. Nel corso degli anni, la Prefettura di Catanzaro e Adm hanno condiviso importanti percorsi di collaborazione interistituzionale, insieme alle forze di polizia, sui temi della lotta alla contraffazione, della tutela della legalità economica e del contrasto al gioco illegale, rafforzando sinergie operative fondamentali per il territorio».

Nel corso della cerimonia il direttore territoriale Calabria dell'Adm, Antonio Di Noto, ha sottolineato come «l'agenzia stia portando avanti un percorso di potenziamento logistico e organizzativo, attraverso la realizzazione e l'ammodernamento di sedi operative su tutto il territorio calabrese, con l'obiettivo di garantire un presidio sempre più efficiente e moderno, vicino alle esigenze dei cittadini, degli operatori economici e attento al benessere del personale», conclude la nota.