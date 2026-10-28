La memoria storica, il valore del sacrificio e il significato degli eventi che hanno segnato il percorso dell’Italia verso la conclusione della Prima Guerra Mondiale saranno al centro del convegno dal titolo “Da Caporetto al Piave e a Vittorio Veneto”, in programma mercoledì 4 novembre presso la Sala consiliare del Comune di Cerva.

L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Cropani – Sellia Marina – Botricello – Medio Ionio, in collaborazione con il Comune di Cerva, si propone di ripercorrere una delle fasi più significative della Prima guerra mondiale, soffermandosi sugli avvenimenti che, dalla drammatica ritirata di Caporetto alla resistenza sul Piave, condussero alla vittoria di Vittorio Veneto e alla conclusione del conflitto sul fronte italiano.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Cerva, Sara Colistra. Seguirà l’introduzione del sindaco di Petronà, Dario Bolotta, mentre la relazione storica sarà affidata al consigliere provinciale Paolo Colosimo, che guiderà i presenti nella ricostruzione degli avvenimenti e del contesto storico che condussero alla conclusione del conflitto.

Il convegno vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali: Raffaele Mercurio, sindaco di Cropani; Walter Placida, sindaco di Sellia Marina; e Carmine Capellupo, sindaco di Sersale; Simone Puccio sindaco Botricello. I loro interventi contribuiranno ad arricchire il momento di confronto, sottolineando l'importanza della collaborazione istituzionale e della promozione di iniziative culturali capaci di coinvolgere il territorio.

Per il Lions Club International, Distretto 108 YA, interverranno l’avvocato Angela Pugliese, presidente del Lions Club Cropani – Botricello – Sellia Marina; Giacomo Mannino, presidente della X Circoscrizione del Distretto 108 YA; e Francesco Paonessa, presidente del Lions Club Cassiodoro Squillace.



A concludere i lavori sarà l’onorevole Marco Polimeni, consigliere regionale della Calabria, che tirerà le conclusioni dell’incontro, rimarcando il valore della memoria storica quale patrimonio condiviso e strumento di crescita civile e culturale per le nuove generazioni.

L’appuntamento di Cerva si configura come un’importante occasione di approfondimento e partecipazione, nella consapevolezza che conoscere e tramandare gli eventi del passato significhi custodire le radici della nostra storia e rafforzare i valori di unità, pace e responsabilità collettiva.

La cittadinanza e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.