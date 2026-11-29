Martedì 1 dicembre 2026, alle ore 9:30 , la sede di Foresta di Petilia Policastro dell’IIS Margherita Hack ospiterà “ITS Orientation Lab”, una giornata dedicata alla scoperta dei percorsi ITS Academy e delle opportunità professionali offerte dalla formazione tecnica superiore.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Formazione Scuola-Lavoro, curato per l’istituto dalla prof.ssa Alessia Cortese , e coinvolge gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. L’incontro è rivolto anche a docenti, famiglie ed ex studenti diplomati.

Interverranno la Dirigente scolastica Antonella Parisi , Antonio Ammirati, sindaco di Cotronei e presidente della Provincia di Crotone, Maria Bruni, presidente della Fondazione ITS Academy PINTA, e il presidente di Confartigianato Crotone Francesco Pellegrino. Il programma comprende una dimostrazione dal vivo di agricoltura di precisione a cura di Martino Barretta, direttore del GAL Kroton e coordinatore dell’Hub Agricoltura di Precisione ITS Academy PINTA.

La giornata darà avvio a un percorso che proseguirà con tre incontri formativi con ITS Academy PINTA, previsti il 4, 10 e 17 dicembre, per avvicinare gli studenti alle tecnologie e alle loro applicazioni attraverso lezioni ed esercitazioni pratiche.

Conoscere, sperimentare e diventare protagonisti delle proprie scelte è l’obiettivo del progetto: offrire ai ragazzi strumenti per riconoscere le proprie capacità, ampliare i propri orizzonti e costruire con maggiore consapevolezza il percorso successivo al diploma.