«E sono 10! Soverato scrive una nuova pagina di orgoglio». Così sui social il sindaco della città ionica, Daniele Vacca, a proposito del prestigioso riconoscimento della Fee Italia, Foundation for Environmental Education, che per il decimo anno consecutivo premia la qualità delle acque e dei servizi offerti. A margine della cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma presso la sede del CNR, la soddisfazione del primo cittadino, affiancato dal vicesindaco Emanuele Amoruso e all’assessore Francesco Matozzo: «Non ci si abitua mai a certe cose, è vero! È sempre emozionante! Soverato ha ottenuto la Bandiera Blu per il decimo anno consecutivo! Un traguardo straordinario che certifica, ancora una volta, la qualità del nostro mare, l’attenzione verso l’ambiente, l’efficienza dei servizi e il lavoro costante portato avanti in questi anni per rendere Soverato una città sempre più sostenibile, accogliente e vivibile».

Dieci Bandiere Blu consecutive per l’amministrazione comunale «non rappresentano soltanto un importante riconoscimento nazionale, ma raccontano una visione, un percorso costruito giorno dopo giorno attraverso impegno, programmazione e amore per il nostro territorio».

«Soverato si conferma come una delle eccellenze turistiche e balneari del Paese - sottolinea Vacca - continuando ad essere un punto di riferimento per migliaia di turisti che ogni anno scelgono la nostra città. È un risultato che appartiene a tutta la comunità: agli operatori turistici e commerciali, alle associazioni, agli uffici comunali, alle forze impegnate quotidianamente sul territorio e a tutti i cittadini che, con senso civico e amore per Soverato, contribuiscono ogni giorno a valorizzarla. La decima Bandiera Blu è un traguardo che ci rende orgogliosi, ma ci trasmette anche un senso di responsabilità per fare sempre meglio».