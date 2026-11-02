Il maltempo sta per entrare nel vivo. Il vortice ciclonico denominato Agneta si sposta verso Sud apportando un deciso e marcato peggioramento del tempo specie nella giornata odierna di lunedì 2 novembre nell’intera fascia catanzarese

Già dal mattino infatti piogge e temporali interesseranno dapprima le aree Tirreniche della Regione, dal Reggino- Vibonese, per poi risalire da Sud sul resto della Calabria con precipitazioni localmente di forte intensità e con accumuli che potranno risultare a tratti abbondanti.

Agneta richiamerà a se anche aria più fredda che causerà temperature in calo e al di sotto delle medie stagionali con conseguente arrivo della prima neve di stagione sulle alture di Sila e Pollino, con possibili imbiancate a partire dai 1800m di quota.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla su tutta la Regione.