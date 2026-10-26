Un gesto di generosità per preservare la storia e le tradizioni del territorio. A Girifalco sono stati realizzati interventi di pulizia, riordino e ripristino conservativo della fontana comunale e dell’edicola votiva situate in via Antonio Migliaccio, grazie al contributo di cittadini che hanno messo a disposizione risorse e competenze per valorizzare un patrimonio condiviso.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Deonofrio ha espresso un sentito ringraziamento a Saverio Francesco Riccio, promotore e sostenitore dell’iniziativa, che ha finanziato l’intervento a proprie spese attraverso un’erogazione liberale. La donazione è stata accolta con la deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 31 luglio 2026, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali.

Un contributo importante è arrivato anche dal maestro Leonardo Iapello, che insieme a Raffaele Fulco ha curato il recupero della struttura della fontana e dell’edicola votiva, mettendo a disposizione esperienza e abilità artigianale. Il pittore Rocco Ugo Conte si è invece occupato del restauro della sacra effigie della Madonna, restituendole decoro e bellezza.

L’intervento ha permesso di valorizzare due elementi del patrimonio cittadino che, al di là della loro presenza nel paesaggio urbano, rappresentano testimonianze della memoria collettiva, delle tradizioni religiose e dell’identità di Girifalco. La fontana e l’edicola votiva sono luoghi legati alla storia della comunità, la cui conservazione contribuisce a mantenere vivo il legame tra passato e presente.

L’iniziativa evidenzia, inoltre, l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nella cura dei beni comuni. La disponibilità di chi sceglie di contribuire concretamente alla tutela del patrimonio locale può tradursi in interventi significativi per la collettività, favorendo la salvaguardia di luoghi e testimonianze da trasmettere alle generazioni future.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al progetto, sottolineando il valore della generosità, della professionalità e dell’attenzione dimostrate nei confronti del paese. Un intervento che richiama, dunque, il valore della partecipazione civica: prendersi cura dei luoghi della propria comunità significa custodirne la storia e contribuire, attraverso gesti concreti, alla valorizzazione del patrimonio di Girifalco.