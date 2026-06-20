Catanzaro si prepara ad accogliere il Campus DesTEENazione, un'iniziativa educativa dedicata a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 anni, in programma dal 22 giugno al 4 luglio 2026.

Il Campus si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30/9:00 alle ore 17:30, presso lo spazio multifunzionale di DesTEENazione Catanzaro in via Discesa Carbone, con l'obiettivo di offrire ai giovani del territorio un'esperienza educativa divertente e coinvolgente in cui ciascuno potrà trascorrere momenti piacevoli di crescita e di partecipazione.

L'iniziativa propone un ricco programma di attività educative e laboratoriali pensate per favorire la socializzazione promuovendo il benessere dei ragazzi che potranno sperimentare nuove modalità di relazione tra pari.

Il Campus si propone di contrastare la tendenza all'isolamento sociale promuovendo il senso di appartenenza alla comunità e l'adozione di stili di vita sani e sostenibili e di stili relazionali capaci di rispondere ai bisogni tipici della fascia evolutiva considerata.

Il percorso educativo è stato progettato per sostenere lo sviluppo di competenze fondamentali per la crescita degli adolescenti, tra cui autonomia, spirito d'iniziativa, resilienza, comunicazione efficace, empatia e gestione delle emozioni.

La partecipazione al Campus è completamente gratuita. I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni saranno accolte fino a esaurimento delle disponibilità.

Per informazioni e iscrizioni la sede di DesTEENazione Catanzaro, in via Discesa Carbone s.n.c., è aperta: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00; il sabato, dalle ore 14:00 alle ore 19:00.