Come da previsione l’instabilità farà capolinea sulla nostra regione. Dopo il passaggio di una perturbazione da ovest nella giornata di ieri, ecco che durante la giornata di oggi avremo condizioni meteorologiche molto instabili su gran parte della Calabria.

A partire dal mattino si avranno locali piogge e temporali lungo le aree joniche tra cui Cosentino e Crotonese ma localmente anche su Reggino e Catanzarese, mentre altrove continuerà il bel tempo ma con cieli pressoché nuvolosi.

Nel pomeriggio però nubi convettive si formeranno nelle aree montuose e interne con lo sviluppo di intensi temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte in sconfinamento fin verso le aree joniche del Catanzarese, Crotonese e Reggino. Altrove invece si avranno nubi sparse ma non è da escludere il rischio di precipitazioni specie sul Vibonese e Cosentino tirrenico.

Le temperature rimarranno pressoché stazionarie e leggermente al di sopra delle medie stagionali e i venti si manterranno variabili.

In merito a ciò la Protezione civile insieme al Centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta meteo gialla per l’intero territorio.