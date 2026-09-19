Si è tenuta ieri mattina, a Palazzo De Nobili, l'Assemblea con il Collegio Sindacale della società Catanzaro Servizi Spa.

Nel corso della seduta, aperta dal sindaco Nicola Fiorita, l'Assemblea ha deliberato all'unanimità la nomina della dott.ssa Lucia Toto quale nuovo Revisore Legale della società in house. Professionista affermata sul territorio, la dott.ssa Toto vanta una solida e comprovata esperienza nel campo della consulenza fiscale, societaria e della revisione contabile, oltre ad incarichi come consulente tecnico d'ufficio presso il Tribunale.