Il recente intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha evidenziato come le norme contro le cosiddette "baby gang" siano state sollecitate anche dalle richieste di molti giovani, offre l'occasione per una riflessione che va oltre il dibattito politico. Il fenomeno della criminalità minorile, infatti, rappresenta una delle sfide più complesse per il diritto penale e per la criminologia contemporanea, perché coinvolge sicurezza pubblica, tutela dei minori e responsabilità dello Stato nella prevenzione del disagio sociale. Da giurista, appare evidente come il principio della certezza della pena e della responsabilità individuale costituiscano elementi fondamentali di qualsiasi ordinamento democratico. Quando un minore commette un reato, la risposta dello Stato non può essere assente, poiché la sicurezza collettiva è un diritto costituzionalmente tutelato. Tuttavia, il diritto penale minorile italiano si fonda su una logica profondamente diversa rispetto a quella prevista per gli adulti: la finalità rieducativa prevale su quella esclusivamente repressiva, in piena coerenza con l'articolo 27 della Costituzione e con le convenzioni internazionali dedicate alla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. L'espressione "baby gang" viene spesso utilizzata nel linguaggio giornalistico per descrivere gruppi di adolescenti responsabili di episodi di violenza, rapine, aggressioni o vandalismo. Dal punto di vista criminologico, tuttavia, tale definizione non identifica una categoria giuridica, ma un fenomeno sociale caratterizzato dalla formazione di gruppi nei quali il senso di appartenenza, la ricerca di identità e il riconoscimento da parte dei pari possono trasformarsi in comportamenti devianti. Le più recenti ricerche criminologiche dimostrano come questi gruppi non siano necessariamente riconducibili a contesti di marginalità economica estrema. Sempre più frequentemente emergono situazioni nelle quali il disagio emotivo, la fragilità educativa, la carenza di figure di riferimento e la ricerca di visibilità attraverso i social network contribuiscono alla costruzione di modelli comportamentali improntati all'aggressività. La violenza diventa così uno strumento di affermazione personale e di acquisizione di status all'interno del gruppo. In questo contesto assume particolare rilievo il fenomeno della deresponsabilizzazione collettiva. All'interno delle baby gang il singolo tende a percepire una riduzione della propria responsabilità individuale, poiché il gruppo diventa il luogo nel quale il comportamento illecito viene normalizzato e persino premiato. È un meccanismo ampiamente studiato dalla psicologia sociale e dalla criminologia, che rende ancora più difficile interrompere il percorso deviante se non attraverso interventi precoci. Le politiche pubbliche orientate esclusivamente all'inasprimento delle sanzioni rischiano di non affrontare le cause profonde del fenomeno. La repressione è certamente necessaria nei confronti di condotte gravi, soprattutto quando vengono compromessi l'incolumità delle persone e il senso di sicurezza della collettività. Tuttavia, la sola risposta penale non può sostituire gli strumenti educativi, familiari e sociali indispensabili per prevenire la recidiva. La prevenzione rappresenta infatti il principale investimento in termini di sicurezza. Scuola, famiglia, servizi sociali, associazionismo sportivo e comunità locali costituiscono una rete di protezione fondamentale per intercettare precocemente i segnali di disagio. Intervenire quando un adolescente manifesta comportamenti antisociali significa evitare che tali condotte evolvano verso forme di criminalità sempre più strutturate. Un ulteriore elemento che merita attenzione riguarda la comunicazione pubblica. Il rischio di generalizzare o etichettare un'intera generazione come violenta può produrre effetti controproducenti, alimentando stereotipi anziché favorire la comprensione del fenomeno. I dati dimostrano che la grande maggioranza degli adolescenti italiani vive nel rispetto delle regole, studia, lavora, pratica sport e contribuisce positivamente alla società. Le baby gang rappresentano una minoranza, seppur capace di generare un forte impatto mediatico e un diffuso allarme sociale. Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio evidenziano anche un aspetto spesso trascurato: molti giovani chiedono maggiore sicurezza. Questo dato invita a superare la contrapposizione tra diritti dei minori e tutela delle vittime. Gli adolescenti sono, infatti, non solo potenziali autori di reato, ma anche le prime vittime della violenza urbana, del bullismo e della criminalità giovanile. Una politica criminale realmente efficace dovrebbe quindi fondarsi su un equilibrio tra prevenzione, educazione e certezza della risposta giudiziaria. La sicurezza non può essere interpretata esclusivamente come controllo del territorio, così come il disagio minorile non può essere affrontato soltanto attraverso strumenti assistenziali. È necessario un approccio multidisciplinare, capace di integrare diritto, criminologia, psicologia, sociologia e politiche educative. Solo attraverso questa visione complessiva sarà possibile ridurre la devianza giovanile senza rinunciare ai principi fondamentali dello Stato di diritto: tutela della collettività, responsabilizzazione dell'autore del reato e reale possibilità di recupero del minore. È proprio nell'equilibrio tra fermezza e rieducazione che si misura la maturità di un sistema di giustizia penale moderno ed efficace.

*avvocato