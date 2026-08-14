L'iniziativa si rivolge ai nuclei familiari che si trovano in condizione di disagio socio-economico
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Il settore Politiche sociali ed Abitative del Comune di Catanzaro rende noto di aver pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Buono servizio per il contrasto alla povertà attraverso l’accesso ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, finalizzato all’erogazione di un bonus mensile ai nuclei familiari che si trovano in condizione di disagio socio-economico.
Per l’annualità 2026, le domande possono essere trasmesse nelle seguenti finestre temporali di candidatura:
- dalle ore 12:00 del 01/09/2026 alle ore 12:00 del 30/09/2026
- dalle ore 12:00 del 30/10/2026 alle ore 12:00 del 15/11/2026
Lo stesso avviso, oltre alla richiamata modulistica, contiene le indicazioni specifiche in ordine a tariffe, requisiti, criteri di assegnazione e altre informazioni necessarie per avviare l’iter di assegnazione. Il documento può essere visionato e/o scaricato integralmente al seguente indirizzo link:
https://old.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-di-accesso-al-buono-servizio-per-il-contrasto-alla-poverta-attraverso-laccesso-ai-servizi-e-alle-strutture-a-ciclo-residenziale-e-semireside/