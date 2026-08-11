Nuovi concorsi per dirigenti medici in diverse specialità e posti distribuiti tra Asp e aziende ospedaliere di tutte le province calabresi. Ecco tutti i posti disponibili

È tutt’altro che chiusa la caccia ai medici in Calabria. Azienda Zero sta infatti proseguendo le procedure volte al reclutamento di camici bianchi, e consolidare così il sistema sanitario che continua a risultare carente di diverse figure professionali. Si è iniziato con gli iter d’assunzione di infermieri e operatori sociosanitari, si sta quindi procedendo oltre con l’indizione di concorsi pubblici per il reclutamento di medici specializzati in diverse discipline.

Gli ultimi avvisi resi pubblici negli ultimi giorni sono rivolti all’assunzione di 111 medici. In particolare, Azienda Zero è alla ricerca di otto dirigenti medici nella specialità di medicina dello sport. Tre saranno assunti all’Asp di Catanzaro, altrettanti all’Asp di Reggio Calabria, uno all’Asp di Cosenza e uno all’Asp di Crotone.

Un ulteriore bando è rivolto all’assunzione di chirurghi vascolari: uno da destinare all’Asp di Catanzaro, sempre uno all’Annunziata di Cosenza e, infine, al Gom di Reggio Calabria. Decisamente più corposa la procedura per dirigenti medici specializzati in psichiatria, nel sistema sanitario calabrese ne mancano ben 26. Secondo i fabbisogni espressi dalle aziende sanitarie e ospedaliere, gli assunti saranno destinati: otto all’Asp di Reggio Calabria, sei all’Asp di Cosenza, cinque all’Asp di Catanzaro, quattro all’Asp di Crotone e tre all’Asp di Vibo Valentia.

Sono, invece, 29 i medici da destinare ai reparti di nefrologia, quindi dirigenti medici specializzati in nefrologia. Saranno così suddivisi: dieci all’Asp di Reggio Calabria, cinque all’Asp di Catanzaro e altrettanti all’Asp di Cosenza, quattro all’Asp di Crotone, tre all’Annunziata di Cosenza, due all’Asp di Vibo Valentia. Carenze si registrano, inoltre, nei reparti di ostetricia e ginecologia. Il bando pubblicato prevede l’assunzione di 38 medici specialisti: dieci all’Asp di Reggio Calabria, otto all’Asp di Cosenza, sei all’Asp di Catanzaro, quattro all’Asp di Crotone, tre all’Asp di Vibo e altrettanti al Gom di Reggio Calabria, due all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro e altrettanti all’azienda ospedaliera di Cosenza.

Ancora un altro avviso è volto al reclutamento di medici specialisti in endocrinologia e malattie del metabolismo. Sono sette le figure ricercate e tutte da destinare ai presidi del catanzarese: sei all’Asp e una all’azienda ospedaliera universitaria. Azienda Zero ha inoltre disposto la riapertura dei termini del concorso per ortopedici per la durata di ulteriori 30 giorni. Era stato bandito il 30 giugno, i termini per partecipare sono scaduti il 29 luglio. Le figure ricercate sono 45 in totale.

Secondo quanto si legge in delibera, «alla scadenza dei termini, il numero complessivo delle candidature presentate per la procedura di mobilità e per la procedura concorsuale risulta inferiore al fabbisogno complessivo di 45 posti, rendendo opportuno procedere alla riapertura dei termini al fine di garantire la massima partecipazione e favorire la copertura del fabbisogno espresso dalle aziende del servizio sanitario regionale».

A differenza di quanto avvenuto in passato, quando ciascuna azienda procedeva agli iter concorsuali in maniera autonoma e spesso estemporanea, Azienda Zero – a seguito dell’acquisizione delle funzioni sul personale – sta infatti procedendo in maniera aggregata, con l’evidente vantaggio di bandire concorsi con un elevato numero di posti sgravando al contempo gli enti del servizio sanitario dell’incombenza amministrativa.