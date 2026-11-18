«L'acquacoltura può costituire un pezzo del futuro del settore ittico e della pesca calabrese». Le parole dell'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, sintetizzano la sfida al centro di 4helixAquaCultureNet, il progetto di cooperazione internazionale presentato in Cittadella regionale e finanziato dal programma Interreg Grecia-Italia.

Un'iniziativa che punta a rafforzare competitività, innovazione e sostenibilità dell'acquacoltura, mettendo in rete Calabria, Puglia e Grecia. Protagoniste del percorso Legacoop Calabria e Legacoop Puglia, impegnate a costruire nuove opportunità per le cooperative e a promuovere un modello di sviluppo capace di rispondere alle difficoltà della pesca tradizionale.

Il progetto prevede anche la sperimentazione di sensori applicati ai pesci, simili a fitness tracker, in grado di monitorare ossigenazione, movimento e condizioni di salute degli animali. Una tecnologia che punta a migliorare il benessere dei pesci, la qualità dei prodotti e l'efficienza degli allevamenti.

A illustrare gli obiettivi è stata, tra gli altri, Vittoria De Luca, Project Manager di 4helixAquaCultureNet, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra ricerca scientifica, istituzioni, cittadini e imprese. «Vogliamo sviluppare economia per le aree costiere dei nostri territori, Puglia e Calabria insieme e anche naturalmente i nostri colleghi greci». Un percorso nel quale, ha aggiunto, «la rete Legacoop rappresenta un punto di forza» per trasformare le opportunità progettuali in sviluppo territoriale.

Sulla concretezza dell'iniziativa si è soffermato Luigi Altilia, direttore di Legacoop Calabria: «Un progetto che non ha solo risvolti accademici, ma anche pratici, in quanto l'obiettivo finale è quello di diffondere il mercato dell'acquacoltura nel nostro territorio». La presentazione rappresenta la prima tappa di un percorso che proseguirà con incontri, tavole rotonde e workshop per coinvolgere i principali attori del comparto.

Una collaborazione che guarda anche a una prospettiva più ampia, come evidenziato da Carmelo Rollo, presidente di Legacoop Puglia. «Abbiamo la necessità di confrontarci su un tema così importante come il bene comune mare», ha dichiarato, rilanciando l'ipotesi di un consorzio tra Calabria e Puglia e di un tavolo congiunto tra le due Regioni. «Da soli non c'è storia», ha ricordato, sintetizzando il valore della cooperazione.

Sulla stessa linea Lorenzo Sibio, presidente di Legacoop Calabria, che ha evidenziato come il progetto offra alle cooperative di pesca la possibilità di conoscere nuove tecniche e diversificare le attività tradizionali. «Dopo 50 anni di storia di Legacoop Calabria c'è voglia di guardare al futuro con progetti nuovi, moderni, innovativi». Un impegno che si traduce nell'attenzione alla transizione ecologica e nell'accompagnamento delle imprese verso nuovi modelli produttivi.

Il valore europeo della progettualità è stato rimarcato da Gianfranco Gadaleta, coordinatore del Segretariato congiunto Interreg Grecia-Italia, che ha ricordato come si tratti dell'unico progetto finanziato nell'ambito dell'acquacoltura dal programma. «È possibile operare in maniera concreta e reale per i nostri sistemi economici attraverso i fondi europei e la cooperazione territoriale». Gadaleta ha inoltre richiamato la necessità di governare l'innovazione: «Bisogna governare le nuove tecnologie e non subirle passivamente».

A evidenziare le potenzialità per la Calabria è stato anche Raffaele Greco, direttore generale dell'Ente per i Parchi Marini della Calabria, che ha auspicato il rilancio della maricoltura sostenibile, ricordando le esperienze produttive regionali degli anni Duemila. Tra le priorità indicate, la pianificazione dei siti idonei, la riduzione dei tempi autorizzativi e il sostegno finanziario ai pescatori.

Infine, l'assessore Gianluca Gallo ha richiamato le difficoltà strutturali del settore, aggravate dall'aumento dei carburanti e dalle restrizioni sulle giornate di pesca. Da qui la necessità di individuare nuove prospettive produttive e sostenere gli operatori, anche attraverso i ristori regionali.

La sfida di 4helixAquaCultureNet è dunque trasformare la cooperazione in un'opportunità concreta per il territorio. In questo scenario, Legacoop Calabria e Puglia si propongono come motore di una strategia condivisa, capace di mettere insieme imprese, competenze e istituzioni. Perché il futuro dell'economia del mare passa anche dalla capacità di fare rete, innovare e creare nuove occasioni di lavoro e sviluppo per il Mezzogiorno.