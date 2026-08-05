Regione ancora nella morsa dell’anticiclone. Tempo stabile su tutta il territorio, attesi temporali solo in Sila
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L’anticiclone africano raggiunge il picco di questa ondata di caldo. Nella giornata odierna infatti ulteriore aria calda risalirà verso la Calabria apportando un generale aumento delle temperature: secondo gli ultimi aggiornamenti sono attesi valori elevati specie lungo le aree joniche con il termometro che potrà raggiungere diffusamente i 35-36°C su Crotonese, Cosentino, Catanzarese e Reggino ma con possibili picchi fino ai 38°C. Più caldo si registrerà come sempre nelle aree più interne con possibili punte fino ai 40°C su valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato Crotonese, Piana di Gioia Tauro e aree interne del Vibonese.
Il tutto sarà accompagnato da tempo prevalentemente stabile su tutta la regione e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo la formazione di nubi convettive nel pomeriggio sulla Sila dove sono previsti locali temporali specie sulla Sila orientale.