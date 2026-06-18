Dopo i forti temporali e le grandinate che hanno interessato le aree montuose e pre-silane nei giorni scorsi, l’anticiclone torna a rafforzarsi anche sul Catanzarese. Da oggi temperature in graduale aumento, con valori fino a 30-32°C su coste e pianure e punte di 33-34°C nell’Istmo

Mentre il Nord Italia è alle prese con l’inizio di una nuova e intensa ondata di caldo, nel Catanzarese continua ad affluire aria più fresca in quota. Tra martedì e la giornata di ieri, l’arrivo di queste correnti ha favorito la formazione di violenti temporali nelle aree montuose e, in particolare, sulla Sila. Le precipitazioni si sono rivelate localmente intense e accompagnate da grandinate di media dimensione, soprattutto nelle zone pre-silane di Cicala, San Pietro Apostolo e Serrastretta.

L’anticiclone, tuttavia, inizierà già da oggi a rafforzarsi. La nuova ondata di caldo interesserà principalmente le regioni centro-settentrionali della Penisola, ma anche il territorio catanzarese vedrà un generale aumento delle temperature.

In particolare, a partire dal weekend sono previsti valori compresi tra 18 e 20°C alla quota standard di 1500 metri. Ciò si tradurrà in temperature massime che raggiungeranno facilmente i 30-32°C lungo le coste e nelle pianure, mentre nelle aree interne dell’Istmo di Catanzaro si potranno toccare punte di 33-34°C.

Il tutto sarà accompagnato da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutto il territorio. Soltanto nelle ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni addensamenti nuvolosi sui rilievi, ma senza rischio di precipitazioni. Si tratta di valori termici leggermente superiori alle medie del periodo, ma che al momento non rappresentano un’anomalia significativa né configurano una vera e propria fase di caldo estremo.