Nella giornata odierna, il Colonnello Gianluca Zara cede il Comando del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme per assumere, a partire da domani, il prestigioso incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone. L'Ufficiale superiore lascia il territorio lametino dopo tre anni di intenso e proficuo lavoro, caratterizzati da un costante ed incisivo impegno nella prevenzione e nel contrasto ad ogni forma di criminalità, nonché nel presidio della legalità a tutela dei cittadini.

Durante il suo incarico triennale, il Colonnello Zara ha guidato con determinazione e alto senso del dovere la struttura dell'Arma che ha la responsabilità operativa sull'intera area ovest della provincia di Catanzaro. Da esso dipendono infatti le Compagnie Carabinieri di Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Girifalco, un territorio ampio e complesso che ha visto i militari impegnati in numerose e delicate attività investigative, oltre che nel quotidiano servizio di prossimità alle comunità locali.