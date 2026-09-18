l Maggiore Piergiorgio Cataldo assume il Comando della Compagnia Carabinieri di Catanzaro. L’ufficiale ha iniziato la sua carriera militare nel 2011, con l’ammissione al 193° Corso dell’Accademia Militare di Modena. Successivamente ha frequentato il Corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma. Nel corso della sua carriera ha maturato una variegata esperienza, alternando incarichi di altissima rappresentanza, ruoli operativi e di comando territoriale. Ha mosso i primi passi al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma, ricoprendo dal 2016 l’incarico di Comandante di Plotone e assumendo in seguito la guida del 2° Squadrone. In questo periodo ha intervallato il servizio nella Capitale con importanti esperienze sul campo, guidando nel 2017 e nel 2018 distaccamenti in Calabria a supporto dei “Cacciatori di Calabria” per pattugliare a cavallo le zone impervie dell’Aspromonte e della Sila, con l’obiettivo di ricercare latitanti e contrastare la coltivazione di canapa indiana. Parallelamente, ha ricoperto incarichi di grande prestigio in cerimonie solenni, tra cui il Cambio della Guardia d’Onore al Quirinale per il Presidente della Repubblica, nonché partecipando, anche come ufficiale portastendardo, a numerose esibizioni del Carosello Storico del 4º Reggimento Carabinieri a Cavallo. Durante il periodo pandemico è stato impiegato come ufficiale di collegamento alla Sala Operativa di Monitoraggio Covid dello Stato Maggiore Difesa, coordinando il trasferimento dei vaccini sul territorio nazionale. Dal settembre 2022, fino all’attuale destinazione, ha retto il Comando della Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme, distinguendosi nella risoluzione di complessi casi di omicidio e in brillanti operazioni antidroga, tra cui il sequestro di un ingente quantitativo di cocaina destinato al mercato nazionale.